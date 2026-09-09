Η Panik Records αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη με βαθιά οδύνη και θλίψη

«Με βαθιά οδύνη και ανείπωτη θλίψη η οικογένεια της Panik Records αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη. Έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, μια μοναδική φωνή, έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική και στις καρδιές μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Panik Records, η δισκογραφική εταιρεία με την οποία συνεργαζόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης τα τελευταία χρόνια, με μια ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό στο Instagram, αποχαιρετά τον τραγουδιστή με ένα συγκινητικό μήνυμα.

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε το απόγευμα της Τετάρτης (09.09.2026) από ανακοπή καρδιάς. Υπήρξε για περισσότερες από τρεις δεκαετίες μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες του ελληνικού τραγουδιού, με χαρακτηριστική φωνή, ιδιαίτερη σκηνική παρουσία και μια καλλιτεχνική διαδρομή που ξεπέρασε τα όρια του παραδοσιακού λαϊκού ρεπερτορίου.

Με δεκάδες επιτυχίες και μια διαρκή προσπάθεια ανανέωσης της εικόνας και του ήχου του, κατάφερε να δημιουργήσει μια ξεχωριστή σχέση με το κοινό, παραμένοντας ένα από τα πρόσωπα που σημάδεψαν τη σύγχρονη ελληνική μουσική.