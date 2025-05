Τελικός Eurovision 2025: Η Klavdia και τα μεγάλα φαβορί – Σουηδία, Αυστρία και Γαλλία διεκδικούν τη νίκη

Ο πατέρας της Louane, Jean-Pierre Peichert, ήταν Γάλλος, γιος Πολωνής μητέρας και Γερμανού πατέρα, ενώ η μητέρα της, Isabel Pinto dos Santos, είχε βραζιλιάνικη και πορτογαλική καταγωγή, ωστόσο «έφυγαν» και οι δύο από τη ζωή όσο εκείνη βρισκόταν στην εφηβεία. Η Louane στις 5 Φεβρουαρίου 2015, άνοιξε την παράσταση της Jessie J στο Παρίσι. Στις 30 Ιανουαρίου 2025, ανακοινώθηκε ότι η Louane θα εκπροσωπούσε τη Γαλλία στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2025 στη Βασιλεία με το κομμάτι «Maman», που μιλάει για την εκλιπούσα μητέρα της.

Το τραγούδι γράφτηκε από την ίδια την Louane μαζί με τον Tristan Salvati, ο οποίος έκανε την παραγωγή του τραγουδιού. Πρόκειται για μία αισθαντική μπαλάντα που κυκλοφόρησε στις 15 Μαρτίου 2025.

Όσα είδαμε στους ημιτελικούς

Την Τρίτη (13.05.2025) πραγματοποιήθηκε ο α' ημιτελικός της Eurovision, και μετά τις εμφανίσεις της κάθε χώρας, αυτές που πήραν το «εισιτήριο» για τον μεγάλο τελικό της Eurovision ήταν η Νορβηγία, η Αλβανία, η Σουηδία, η Ισλανδία, η Ολλανδία, η Πολωνία, το San Marino, η Εσθονία, η Πορτογαλία και η Ουκρανία. Όμως εκτός τελικού έμεινε η Κύπρος που εκπροσωπήθηκε από τον Theo Evan. Η σειρά εμφάνισης των χωρών ήταν η εξής: Ισλανδία, Πολωνία, Σλοβενία, Εσθονία, Ισπανία, Ουκρανία, Σουηδία, Πορτογαλία, Νορβηγία, Βέλγιο, Ιταλία Αζερμπαϊτζάν, Άγιος Μαρίνος, Αλβανία, Ολλανδία, Ελβετία, Κροατία, Κύπρος.

Την Πέμπτη (15.05.2025) πραγματοποιήθηκε ο β' ημιτελικός της Eurovision, και μετά τις εμφανίσεις της κάθε χώρας, αυτές που πήραν το «εισιτήριο» για τον μεγάλο τελικό της Eurovision ήταν η Λιθουανία, το Ισραήλ, η Αρμενία, η Δανία, η Αυστρία, το Λουξεμβούργο, η Φινλανδία, η Λετονία, η Μάλτα και η Ελλάδα, με την Klavdia. Η σειρά εμφάνισης των χωρών απόψε ήταν οι εξής: Αυστραλία, Μαυροβούνιο, Ιρλανδία, Λετονία, Αρμενία, Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Λιθουανία, Μάλτα, Γεωργία, Γαλλία, Δανία, Τσεχία, Λουξεμβούργο, Ισραήλ, Γερμανία, Σερβία, Φινλανδία.

Από τις πιο ξεχωριστές στιγμές των ημιτελικών ήταν το μήνυμα που έστειλε η Celine Dion κατά τη διάρκεια του α' ημιτελικού καθώς και η εμφάνιση της Μαρίνας Σάττι, που ακολούθησε. Η Ελληνίδα τραγουδίστρια, μαζί με τους Τζέρι Χάιλ, Ιολάντα και Σίλβεστερ Μπελτ, ερμήνευσαν το κομμάτι «Ne Partez Pas Sans Moi», με το οποίο η διάσημη ερμηνεύτρια είχε κερδίσει την πρώτη θέση στον διαγωνισμό το 1988, εκπροσωπώντας την Ελβετία.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον τελικό

Νορβηγία - Kyle Alessandro - Lighter

Λουξεμβούργο - Laura Thorn - La Poupée Monte Le Son

Εσθονία - Tommy Cash - Espresso Macchiato

Ισραήλ - Yuval Raphael – New Day Will Rise

Λιθουανία - Katarsis – Tavo Akys

Ισπανία - Melody - ESA DIVA

Ουκρανία - Ziferblat - Bird of Pray

Ηνωμένο Βασίλειο - Remember Monday – What The Hell Just Happened?

Αυστρία - JJ – Wasted Love

Ισλανδία - VÆB - RÓA

Λετονία - Tautumeitas – Bur Man Laimi

Ολλανδία - Claude - C'est La Vie

Φινλανδία - Erika Vikman – Ich komme

Ιταλία - Lucio Corsi - Volevo Essere Un Duro

Πολωνία - Justyna Steczkowska - GAJA

Γερμανία - Abor & Tynna – Baller

Ελλάδα - Klavdia - Αστερομάτα

Αρμενία - Parg - Survivor

Ελβετία - Zoe Me - Voyage

Μάλτα - Miriana Conte - Serving

Πορτογαλία - NAPA - Deslocado

Δανία - Sissal – Hallucination

Σουηδία - KAJ - Bara Bada Bastu

Γαλλία - Louane – maman

Άγιος Μαρίνος - Gabry Ponte - Tutta L'Italia

Αλβανία - Shkodra Elektronike - Zjerm