Eurovision 2025: Εκτός τελικού η Κύπρος – Πέρασαν τα φαβορί Σουηδία και Εσθονία, έκπληξη για Πορτογαλία και Ισλανδία

Με πολλά φαβορί διεξήχθη στη Βασιλεία ο Α΄ ημιτελικός της Eurovision, το βράδυ της Τρίτης (13.05.2025), ωστόσο υπήρξαν και κάποιες ανατροπές. Η Κύπρος ήταν μία από αυτές καθώς δεν κατάφερε τελικά να περάσει στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Μετά τις εμφανίσεις της κάθε χώρας, αυτές που πήραν το «εισιτήριο» για τον μεγάλο τελικό της Eurovision ήταν η Νορβηγία, η Αλβανία, η Σουηδία, η Ισλανδία, η Ολλανδία, η Πολωνία, το San Marino, η Εσθονία, η Πορτογαλία και η Ουκρανία. Εκτός τελικού έμεινε τελικά η Κύπρος που εκπροσωπήθηκε από τον Theo Evan.

Ο Α΄ ημιτελικός της Eurovision ξεκίνησε στις 22:00 το βράδυ της Τρίτης (13/5/25) με σχολιαστές την Μαρία Κοζάκου και τον Γιώργο Καπουτζίδη. Η σειρά εμφάνισης των χωρών είναι η εξής: Ισλανδία, Πολωνία, Σλοβενία, Εσθονία, Ισπανία, Ουκρανία, Σουηδία, Πορτογαλία, Νορβηγία, Βέλγιο, Ιταλία Αζερμπαϊτζάν, Άγιος Μαρίνος, Αλβανία, Ολλανδία, Ελβετία, Κροατία, Κύπρος.

Στη Eurovision 2025 συμμετέχουν 37 χώρες, από τις οποίες οι έξι μπαίνουν απευθείας στον μεγάλο τελικό, δηλαδή οι λεγόμενες «Big Five» (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία), καθώς και η διοργανώτρια Ελβετία. Στον Α’ Ημιτελικό εμφανίζονται και ψηφίζουν η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελβετία, ενώ στον Β’ Ημιτελικό η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς ήταν το μήνυμα της Celine Dion, που έστειλε το δικό της μήνυμα κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ενώ ακολούθησε η εμφάνιση της Μαρίνας Σάττι, που μαζί με τους Τζέρι Χάιλ, Ιολάντα και Σίλβεστερ Μπελτ ερμήνευσαν το κομμάτι «Ne Partez Pas Sans Moi», με το οποίο η διάσημη τραγουδίστρια είχε κερδίσει την πρώτη θέση στον διαγωνισμό το 1988, εκπροσωπώντας την Ελβετία.

Το διαγωνιστικό κομμάτι άνοιξε η Ισλανδία με το τραγούδι «ROA».

Δεύτερη ανέβηκε στη σκηνή η 53χρονη τραγουδίστρια από την Πολωνία με το τραγούδι «GAJA».

Ακολούθησε το τραγούδι της Σλοβενίας «How much time do we have left» με τον Κλέμεν, το οποίο περιγράφει την περιπέτεια υγείας που πέρασε η σύζυγός του. Στο φινάλε ανέβηκε και εκείνη στη σκηνή.

Τέταρτη διαγωνίστηκε η Εσθονία με τον Κλέμεν και το «Espresso macchiato».

Ακολούθησε η εμφάνιση της Ισπανίας.

Η Ουκρανία διαγωνίστηκε με το «Bird of Pray»…

Ακολούθησε η Σουηδία με το συγκρότημα KAJ που ερμήνευσε το κομμάτι «Bara Bada Bastu» και θεωρείται το μεγάλο φαβορί.

Η Πορτογαλία διαγωνίστηκε με το συγκρότημα NAPA που ερμήνευσε το «Deslocado».

Ο 19χρονος Νορβηγός Kyle Alessandro ερμήνευσε το «Lighter» στη σκηνή του A΄ ημιτελικού.

Ακολούθησε το Βέλγιο με τον Red Sebastian και το «Strobe Lights».

Η Ιταλία και ο Lucio Corsi διαγωνίστηκαν με το «Volevo Essere Un Duro».

Στη συνέχεια ανέβηκε στη σκηνή το συγκρότημα Mamagama και τραγούδησε «Run With U», εκπροσωπώντας το Αζερμπαϊτζάν.

Αμέσως μετά, διαγωνίστηκε το κομμάτι που εκπροσωπεί τον Σαν Μαρίνο, με τον τραγουδιστή Gabry Ponte και το κομμάτι «Tutta L’Italia».

Ακολούθησε η Αλβανία με την τραγουδίστρια Shkodra Elektronike, που τραγούδησε «Zjerm».

13ος ανέβηκε στη σκηνή του α’ ημιτελικού της Eurovision ο 21χρονος Claude που εκπροσωπεί την Ολλανδία με το τραγούδι «C’est La Vie» και τα προγνωστικά τον εντάσσουν στη 10άδα του τελικού.

Στη συνέχεια ήρθε η σειρά της Κροατίας, την οποία εκπροσωπεί ο Marko Bosnjak με το «Poison cake».

Αμέσως μετά ανέβηκε στη σκηνή η εκπρόσωπος της Ελβετίας, Zoe Me, που δε διαγωνίζεται απόψε, αλλά θεωρείται φαβορί και ερμήνευσε το κομμάτι «Voyage».

Η χώρα που διαγωνίστηκε τελευταία, κλείνοντας αυτόν τον κύκλο, στον α’ ημιτελικό ήταν η Κύπρος, με τον Theo Evan και το κομμάτι «Shh».

Αμέσως μετά το τέλος του διαγωνιστικού μέρος του α’ ημιτελικού προβλήθηκε ένα βίντεο-αφιέρωμα με την ιστορία της Eurovision.

Λίγη ώρα αργότερα, ήρθε η στιγμή για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, τα οποία ανακοινώθηκαν για πρώτη φορά ανά τριάδες. Από την κάθε τριάδα μία χώρα περνάει στον τελικό, χωρίς αυτό δε σημαίνει ότι οι υπόλοιπες έχουν αποκλειστεί ακόμα.

Από την πρώτη τριπλέτα πέρασε η Νορβηγία και από τη δεύτερη η Αλβανία, από την τρίτη η Σουηδία, από την τέταρτη η Ισλανδία, που θεωρείτο αουτσάιντερ και από την πέμπτη η Ολλανδία, από την έκτη η Πολωνία, από την έβδομη το San Marino, από την όγδοη η Εσθονία, από την ένατη η Πορτογαλία. Το τελευταίο «εισιτήριο» για τον μεγάλο τελικό πήρε η Ουκρανία και η Κύπρος έμεινε εκτός.

Στην έναρξη της βραδιάς, το κοινό παρακολούθησε ένα εντυπωσιακό act με χορό, τραγούδι και φαντασμαγορικά εφέ:

Φέτος, θα γίνει με διαφορετικό τρόπο η ανακοίνωση των χωρών που θα περάσουν στον τελικό του μουσικού διαγωνισμού, αφού οι υποψήφιοι θα εμφανίζονται τρεις – τρεις στην οθόνη αλλά μόνο ο ένας θα παίρνει το πολυπόθητο «εισιτήριο».

Ο Β’ ημιτελικός της Eurovision θα διεξαχθεί την Πέμπτη (15/5/25) με την συμμετοχή της Ελλάδας και την Klavdia και την «Αστερομάτα».