Τελικός Eurovision 2025: Η Klavdia με την «Αστερομάτα» ετοιμάζεται να κατακτήσει την Ευρώπη – Όσα θα συμβούν

Η μεγάλη στιγμή του φαντασμαγορικού τελικού της Eurovision έφτασε! Απόψε (17.05.2025) στις 22.00 θα ξεκινήσει ο μουσικός διαγωνισμός και τα βλέμματα των Ελλήνων θα είναι στραμμένα στη Βασιλεία της Ελβετίας, όπου η ταλαντούχα Klavdia διαγωνίζεται με το τραγούδι «Αστερομάτα».

Μετά την επιτυχημένη εμφάνισή της Klavdia στον β’ ημιτελικό της Eurovision, η Ελλάδα πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό. Η νεαρή τραγουδίστρια θα ανέβει στη σκηνή του St. Jakobshalle της Βασιλείας, στη 17η θέση για να μαγέψει ξανά τους πάντες, ερμηνεύοντας το κομμάτι «Αστερομάτα», που είναι μια δημιουργία σε σύνθεση των Arcade και της Klavdia και στίχους των Arcade, ενώ creative director της ελληνικής συμμετοχής είναι ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Τα 26 τραγούδια που θα συμμετάσχουν στον τελικό της 69ης Eurovision θα σχολιάσουν η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, όπως έκαναν και στους δύο ημιτελικούς, ενώ το 12άρι της ελληνικής κριτικής επιτροπής θα το ανακοινώσει η Τζένη Θεωνά. Στον τελικό, κάθε συμμετέχουσα χώρα λαμβάνει δύο βαθμολογίες, μία από μια κριτική επιτροπή και μία από τους φανς σε όλη την Ευρώπη. Οι θεατές έχουν το μέγιστο όριο 20 ψήφων, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω τηλεφωνικής κλήσης, SMS ή μέσω της επίσημης εφαρμογής της Eurovision.

Μπορούν να ψηφίσουν όσες διαφορετικές υποψηφιότητες θέλουν, πέρα από τη δική τους χώρα. Μόλις κλείσουν οι γραμμές, κάθε χώρα θα έχει επιλέξει ένα «Top 10» με τα αγαπημένα της τραγούδια. Το πιο δημοφιλές τραγούδι παίρνει 12 βαθμούς, η δεύτερη επιλογή παίρνει 10, και τα υπόλοιπα βαθμολογούνται από το οκτώ έως το ένα. Οι θεατές από χώρες που δεν συμμετέχουν στη Eurovision έχουν επίσης λόγο. Οι επιλογές τους συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο μπλοκ, γνωστό ως «ψήφος του υπόλοιπου κόσμου».

Στη σκηνή θα ανέβουν οι 20 χώρες που προκρίθηκαν από τους δύο ημιτελικούς (Νορβηγία, Αλβανία, Σουηδία, Ισλανδία, Ολλανδία, Πολωνία, Σαν Μαρίνο, Εσθονία, Πορτογαλία, Ουκρανία, Λιθουανία, Ισραήλ, Αρμενία, Δανία, Αυστρία, Λουξεμβούργο, Φινλανδία, Λετονία, Μάλτα και Ελλάδα) μαζί με τις «Big Five», Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία και τη διοργανώτρια Ελβετία.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον Τελικό

Νορβηγία – Kyle Alessandro – Lighter

Λουξεμβούργο – Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son

Εσθονία – Tommy Cash – Espresso Macchiato

Ισραήλ – Yuval Raphael – New Day Will Rise

Λιθουανία – Katarsis – Tavo Akys

Ισπανία – Melody – ESA DIVA

Ουκρανία – Ziferblat – Bird of Pray

Ηνωμένο Βασίλειο – Remember Monday – What The Hell Just Happened?

Αυστρία – JJ – Wasted Love

Ισλανδία – VÆB – RÓA

Λετονία – Tautumeitas – Bur Man Laimi

Ολλανδία – Claude – C’est La Vie

Φινλανδία – Erika Vikman – Ich komme

Ιταλία – Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro

Πολωνία – Justyna Steczkowska – GAJA

Γερμανία – Abor & Tynna – Baller

Ελλάδα – Klavdia – Αστερομάτα

Αρμενία – Parg – Survivor

Ελβετία – Zoe Me – Voyage

Μάλτα – Miriana Conte – Serving

Πορτογαλία – NAPA – Deslocado

Δανία – Sissal – Hallucination

Σουηδία – KAJ – Bara Bada Bastu

Γαλλία – Louane – maman

Άγιος Μαρίνος – Gabry Ponte – Tutta L’Italia

Αλβανία – Shkodra Elektronike – Zjerm

Ο μεγάλος τελικός θα μεταδοθεί, με απευθείας σύνδεση από τη Βασιλεία της Ελβετίας, από την ΕΡΤ1 και από το Δεύτερο Πρόγραμμα, στις 22:00 και στο στούντιο του Δεύτερου Προγράμματος 103,7 θα βρίσκεται ο Δημήτρης Μεϊδάνης, ο οποίος θα διανθίζει τα διαφημιστικά διαλείμματα με συνεντεύξεις και στοιχεία από την ιστορία του διαγωνισμού.

Τα τραγούδια που θα λάβουν μέρος στον Τελικό θα παρουσιαστούν με υπηρεσίες προσβασιμότητας, με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική, υπότιτλους και χωρίς διακοπές για διαφημιστικά μηνύματα, στο Eurovision Channel, το ξεχωριστό κανάλι του ERTFLIX. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των μεταδόσεων της Eurovision στην Ελλάδα που η ΕΡΤ καθιστά το δημοφιλέστερο τηλεοπτικό show προσβάσιμο σε όλους.

Οι φαν της Eurovision μπορούν να μπουν νωρίτερα στο κλίμα της βραδιάς, με αποκλειστικές συνδέσεις, μουσική, ζωντανές συνεντεύξεις και πολλούς καλεσμένους από την εκπομπή «Eurovision Night», με την Τζένη Μελιτά, τη βραδιά του Τελικού, στις 21:00, στην ΕΡΤ1.

Αξίζει ακόμα να σημειωθεί ότι τη δημιουργική ομάδα της σκηνικής εμφάνισης συνθέτουν οι: Χρήστος Μαγκανάς (video artist), Deux Hommes (fashion designer), Γιάννης Μουρίκης (set designer), Γιώργος Τέλλoς (light designer) και την Κλαυδία πλαισιώνει στη σκηνή η Χριστίνα Καλιακάτσου. Συνεργάτης του Φωκά Ευαγγελινού είναι ο Χρήστος Νικολάου. Make-up artists & Hair styling: Δημήτρης Πινίρος, Θάνος Λιατίφης (The Men Artists). Stylist: Τέσσυ Κομμένη. Vocal coach: Μάχη Νιλ.