Τελικός GNTM: Η Ειρήνη αποχώρησε πρώτη και με κλάματα – «Δεν το θεωρώ απόλυτα δίκαιο το αποτέλεσμα»

Ο τελικός του GNTM ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής (19.12.2025) με μία απαιτητική δοκιμασία. Οι τέσσερις φιναλίστ, η Ειρήνη, ο Ανέστης, η Ξένια και ο Γιώργος έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό στο σετ όταν συνάντησαν για τις ανάγκες της φωτογράφισης 15 πρώην συμπαίκτες τους.

Όλοι μαζί ανέβηκαν στη σκηνή για ένα catwalk με τίτλο «Lampshades», ανάμεσα σε φωτεινά γλυπτά και υπό τους ήχους ζωντανής μουσικής από το Fortissimo Electric String Quartet. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης δοκιμασίας του τελικού του GNTM, οι τέσσερις φιναλίστ συνάντησαν τους κριτές του reality μόδας στο πλατό για να μάθουν ποιος δεν κατάφερε να συνεχίσει στην επόμενη φάση.

«Ήτανε μια μαγική στιγμή και για εμάς προσωπικά και για το GNTM. Ήτανε όλο υπέροχο, σας βοήθησαν πάρα πολύ και οι συνάδελφοί σας που γύρισαν όλοι εδώ για να σας στηρίξουν. Τώρα όμως έχει έρθει η στιγμή κάποιος από εσάς να αποχωρήσει οριστικά από τον τελικό του GNTM. Βλέπω ότι έχετε όλη μεγάλη αγωνία, έχετε λιώσει από την αγωνία και πραγματικά είναι και για εμάς πάρα πολύ δύσκολο. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είστε και οι τέσσερις εξαιρετικοί και όποιο και αν είναι αυτό το αποτέλεσμα, όλοι θα διαπρέψετε στο χώρο και όλοι θα κάνετε πάρα πολύ ωραία και πολύ μεγάλα πράγματα.

Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και σίγουροι γι’ αυτό. Και σήμερα τα πήγατε όλοι εξαιρετικά, μας μαγέψατε, μας συγκινήσατε. Αν πρέπει όμως να μιλήσουμε για πολύ μικρές λεπτομέρειες, πρέπει να πούμε ότι ένα μοντέλο, κάποιος ή κάποια, είχε μία μικρή αμηχανία, σε κάποιες πασαρέλες υπήρχε μία έξτρα θεατρικότητα και αυτά ήταν και τα στοιχεία που έκριναν το αποτέλεσμα. Το μοντέλο που θα αποχωρήσει οριστικά από το GNTM είναι η Ειρήνη», είπε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

«Ειρηνάκι μου ήσουν υπέροχη, εξετάσαμε τις λεπτομέρειες και βρήκαμε κάποια στοιχεία σου κάπως αμήχανα και τη μία πασαρέλα σου αρκετά θεατρική. Από δω και στο εξής σου ανοίγουν πολύ μεγάλοι δρόμοι και είμαστε πολύ χαρούμενοι να σε δούμε έξω και να δουλέψουμε μαζί σου εκεί», δήλωσε ακόμα η κριτής του ριάλιτι μόδας.

«Δεν το θεωρώ απόλυτα δίκαιο το αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι τα πήγα πολύ καλά. Τον Γιώργο είδα ότι δεν τα πήγε τόσο καλά, πήγαινε πολύ γρήγορα. Οπότε, μου φάνηκε λίγο παράξενο, είχα, το ‘χα σχεδόν δεδομένο ότι θα περάσω στην επόμενη φάση. Αλλά, δεν μπορώ να κρίνω εγώ, αυτοί… υπάρχει λόγος που το έκριναν έτσι. Και όλα καλά», είπε στη συνέχεια η νεαρή διαγωνιζόμενη.

«Είναι άσχημο να φτάνεις, να κάνεις όλο αυτό το κομμάτι, να έχεις αποδείξει τόσα πολλά και ξαφνικά να σου λένε φεύγεις. Αντίο», πρόσθεσε με κλάματα.