Θάλεια Ματίκα για Τάσο Ιορδανίδη: «Δεν το έχω πιστέψει ότι κάνει παρουσίαση, ανακάλυψα ένα καινούργιο κομμάτι του»

Για την σχέση με τον σύζυγο της, Τάσο Ιορδανίδη και την προσπάθεια που εκείνος κάνει στην παρουσίαση όσο και στη σχέση που η ίδια διατηρεί με τα media μίλησε η Θάλεια Ματίκα στην εκπομπή «Το ‘χουμε» με τον Κώστα Τσουρό.

«Είμαι γενικά ένας άνθρωπος που δεν ζηλεύει. Ο Τάσος Ιορδανίδης είναι πιο κτητικός. Τα τελευταία όμως χρόνια έχουμε ηρεμήσει και σ’ αυτό το κομμάτι πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι η απιστία έχει να κάνει με την ομορφιά, η απιστία είναι απόφαση ή κάτι που τυχαίνει και δεν μπορείς με τίποτα να το σταματήσεις. Δεν έχει να κάνει με την εμφάνιση.

Νομίζω πως για μένα δεν θα ήταν λόγος χωρισμού η απιστία» ανέφερε αρχικά η Θάλεια Μαρτίκα, η οποία στην συνέχεια πρόσθεσε:

«Δεν το έχω πιστέψει ακόμη ότι ο Τάσος κάνει παρουσίαση. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα παρουσιάσει ένα τέτοιο πρόσωπο στην τηλεόραση, όσον αφορά την παρουσίαση. Ανακάλυψα και ένα καινούργιο κομμάτι του Τάσου, που πάλι με εξέπληξε. Δηλαδή αν μου έλεγαν πριν από κάποια χρόνια ότι θα παρουσιάζει εκπομπές, θα έλεγα πως αποκλείεται».

«Στο θέατρο έρχονταν κατά καιρούς δημοσιογράφοι για ό,τι συνέβαινε στην επικαιρότητα και η αλήθεια είναι ότι, όταν έχεις τελειώσει την παράσταση, είναι πάρα πολύ άβολο όλο αυτό. Επίσης, δεν είναι η θέση μου να σχολιάζω. Το να μη μιλάς, πιστεύω, είναι η καλύτερη οδός στο να σταματήσουν να έρχονται γιατί δεν θα μιλήσεις» κατέληξε η γνωστή ηθοποιός.

