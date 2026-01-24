The Beauty: Διαθέσιμη στο Disney+ η πρωτότυπη σειρά του FX με την Μπέλα Χαντίντ – Δείτε φωτογραφίες

Η νέα, πρωτότυπη, σειρά θρίλερ του FX, «The Beauty», από τον executive producer Ryan Murphy, είναι τώρα διαθέσιμη, με τα τρία πρώτα επεισόδια, αποκλειστικά στο Hulu, στο Disney+.

Στη νέα σειρά του FX, «The Beauty», ο κόσμος της υψηλής μόδας σκοτεινιάζει όταν διεθνή supermodels αρχίζουν να πεθαίνουν με φρικτό και μυστηριώδη τρόπο. Στη νέα σειρά που προβάλλεται στο Disney+ βλέπουμε τους πράκτορες του FBI, Cooper Madsen (Evan Peters) και Jordan Bennett (Rebecca Hall), να ταξιδεύουν στο Παρίσι για να αποκαλύψουν την αλήθεια.

Καθώς ερευνούν την υπόθεση, ανακαλύπτουν έναν σεξουαλικά μεταδιδόμενο ιό που μετατρέπει απλούς ανθρώπους σε οράματα σωματικής τελειότητας, με τρομακτικές συνέπειες. Η έρευνα τους οδηγεί κατευθείαν στο στόχαστρο του «The Corporation» (Ashton Kutcher), ενός μυστηριώδους τεχνολογικού δισεκατομμυριούχου που έχει δημιουργήσει μυστικά ένα θαυματουργό φάρμακο, το οποίο ονομάζει «The Beauty» και που θα κάνει τα πάντα για να προστατεύσει την τρισεκατομμυρίων δολαρίων αυτοκρατορία του, ακόμη και αν χρειαστεί να απελευθερώσει τον θανατηφόρο εκτελεστή του, «The Assassin» (Anthony Ramos).

Καθώς η επιδημία εξαπλώνεται, ο Jeremy (Jeremy Pope), ένας απελπισμένος outsider, παγιδεύεται στο χάος αναζητώντας σκοπό, ενώ οι πράκτορες ταξιδεύουν από το Παρίσι, τη Βενετία, τη Ρώμη και τη Νέα Υόρκη για να σταματήσουν μια απειλή που θα μπορούσε να αλλάξει το μέλλον της ανθρωπότητας. Το «The Beauty» είναι ένα διεθνές θρίλερ που θέτει το ερώτημα: Τι θα θυσίαζες για την τελειότητα;

Στη σειρά εμφανίζονται ως guest stars οι Amelia Gray Hamlin, Ari Graynor, Bella Hadid, Ben Platt, Billy Eichner, Isabella Rossellini, Jessica Alexander, Julie Halston, Lux Pascal, Meghan Trainor, Nicola Peltz Beckham, Peter Gallagher και Vincent D’Onofrio.

Δημιουργοί και σεναριογράφοι της σειράς είναι οι Ryan Murphy και Matthew Hodgson. Executive producers είναι οι Murphy, Hodgson, Peters, Ramos, Pope, Eric Kovtun, Scott Robertson, Nissa Diederich, Michael Uppendahl, Alexis Martin Woodall, Eric Gitter, Peter Schwerin και Jeremy Haun. Η σειρά βασίζεται στη σειρά κόμικς που έγραψαν οι Haun και Jason A. Hurley, με τον δεύτερο να συμμετέχει και ως σύμβουλος. Η σειρά «The Beauty» είναι μια παραγωγή της 20th Television.