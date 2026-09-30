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The Chase: Όσα πρέπει να ξέρουμε για την «κυρία Πάντα Ξέρει» που μπήκε στο τηλεπαιχνίδι του Mega σε ρόλο chaser

Ο λόγος για την Πετρούλα Γκάνιου, σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει μεταπτυχιακό τίτλο στον τομέα των Αρχαίων Ελληνικών Σπουδών
«κυρία ΠανταΞέρει»
H «κυρία ΠανταΞέρει»
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Το «The Chase», με τη Μαρία Μπεκατώρου, άνοιξε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου τον νέο του κύκλο στο MEGA και έδωσε μια πρώτη ιδέα από τη νέα σημαντική προσθήκη στο τηλεπαιχνίδι που αλλάζει τις ισορροπίες. Ο λόγος για την «κυρία Πάντα Ξέρει», που αποκαλύφθηκε επίσημα στο χθεσινό επεισόδιο. Η έκτη διώκτρια της εκπομπής έρχεται να ενσωματωθεί στους ετοιμοπόλεμους Chasers και ξέρει πώς να θέσει τους δικούς της κανόνες στις καθημερινές καταδιώξεις γνώσεων.

Στο «The Chase», «Το Βουνό», «Το Γεράκι», «Η Γυναίκα με τα Μαύρα», «Ο Αδέκαστος Επιθεωρητής» και το «Σούπερ Αγόρι» υποδέχονται με την έναρξη της έκτης σεζόν το νέο μέλος στην ομάδα τους και δηλώνουν πανέτοιμοι να ανεβάσουν την αδρεναλίνη στα ύψη.

Η «κυρία Πάντα Ξέρει», κατά κόσμον Πετρούλα Γκάνιου, σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει μεταπτυχιακό τίτλο στον τομέα των Αρχαίων Ελληνικών Σπουδών. Για 24 χρόνια εργάστηκε ως φιλόλογος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στη συνέχεια αποφάσισε να αλλάξει επαγγελματική πορεία και σήμερα εργάζεται ως δικαστική υπάλληλος στο Πρωτοδικείο Τρίπολης.

Τη γνωρίσαμε για πρώτη φορά ως παίκτρια του «The Chase» το 2022 όπου εντυπωσίασε με το υψηλό επίπεδο των γνώσεών της. Παρότι με την πρώτη ματιά μπορεί να φαίνεται αυστηρή, το οξύ χιούμορ και οι αφοπλιστικές ατάκες της, θα φέρουν νέο αέρα στις καταδιώξεις.

Νέοι παίκτες δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους απέναντι στην ανανεωμένη ομάδα των Chasers. Ποιοι θα καταφέρουν να κρατήσουν απόσταση ασφαλείας, να νικήσουν τον χρόνο και να φύγουν από την εκπομπή με το χρηματικό έπαθλο;

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