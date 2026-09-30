Τίνα Μεσσαροπούλου: «Υπάρχει ένα πυκνό πέπλο μυστηρίου γύρω από τον γάμο της Φαίης Σκορδά»

Η Φαίη Σκορδά πρόκειται να ενωθεί με τα δεσμά του γάμου με τον επί χρόνια σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη και η Τίνα Μεσσαροπούλου αποκάλυψε ότι δεν μπόρεσε να μάθει καμία λεπτομέρεια για το χαρμόσυνο αυτό γεγονός.

Η γνωστή δημοσιογράφος ανέφερε στον «αέρα» της εκπομπής «Happy Day» την Τετάρτη (30.09.2026) ότι υπάρχει ένα πυκνό πέπλο μυστηρίου γύρω από τον γάμο της Φαίης Σκορδά. Παράλληλα, η Τίνα Μεσσαροπούλου περιέγραψε και πώς ήταν το ζευγάρι της τελευταία φορά που το είδε.

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«Στο κομμάτι του γάμου. Υπάρχει ένα πυκνό πέπλο μυστηρίου γύρω από αυτό τον γάμο. Εγώ προσπάθησα να κάνω ρεπορτάζ στα τυφλά, αλλά πάλι δεν… Δεν ξέρει κανείς τίποτα. Δεν έχω λύσει την υπόθεση», είπε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

«Πάντως εγώ επειδή έτυχε και τους είδα σε μία εκδήλωση, ήταν ερωτευμένοι, αγαπημένοι, πολύ χαλαροί», πρόσθεσε.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της, η Φαίη Σκορδά αποκάλυψε πως ο γάμος τους δεν θα γίνει το καλοκαίρι, αλλά πρόκειται να πραγματοποιηθεί πολύ πιο σύντομα.

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Παράλληλα, ο Άρης Καβατζίκης επιβεβαίωσε ότι πρόκειται να βρίσκεται στο πλευρό της Φαίης Σκορδά στη νέα εκπομπή που θα παρουσιάζει τα Σαββατοκύριακα στον ΑΝΤ1.

«Θα είμαι με την Φαίη Σκορδά στην εκπομπή της», είπε χαρακτηριστικά στην κάμερα του «Happy Day» και η δήλωσή του προβλήθηκε την Τετάρτη το πρωί.