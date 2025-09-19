«The Diplomat»: Βγήκε το τρέιλερ της 3ης σεζόν – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τη σειρά του Netflix

Η 3η σεζόν του «The Diplomat» είναι σχεδόν εδώ. Το Netflix με το 2λεπτο τρέιλερ που έβγαλε για την νέα σεζόν της σειράς, έρχεται να δώσει απαντήσεις για τα ερωτήματα που έχουν δημιουργηθεί ήδη αλλά και για τα όσα θα δούμε στις 16 Οκτωβρίου 2025: την ημερομηνία που οι πρωταγωνιστές Κέρι Ράσελ και τον Ρούφους Σιούελ θα επιστρέψουν στις οθόνες μας.

Η σειρά του Netflix που έχει καταφέρει να συνδυάσει το πολιτικό θρίλερ με το έντονο προσωπικό δράμα, έρχεται με 8 επεισόδια γεμάτα μυστικά και ίντριγκα: το «The Diplomat» επιστρέφει καλύτερο από ποτέ.

Όλοι θυμούνται πως στο τέλος της 2η σεζόν της σειράς του Netflix, η πρέσβειρα Κέιτ Γουάιλερ (Ράσελ) βρέθηκε αντιμέτωπη με τις αποκαλύψεις για την εμπλοκή της Αντιπροέδρου Γκρέις Πεν σε μια μυστική επιχείρηση οδήγησαν σε κρίση ενώ την ίδια στιγμή ο πρόεδρος έπαθε καρδιακή προσβολή αφήνοντας την χώρα «ακέφαλη». Τότε βλέπουμε η Γκρέις ανέλαβε την προεδρία, οδηγώντας την Κέιτ σε ακόμη πιο επικίνδυνη θέση.

Δείτε το τρέιλερ:

Στη 3η σεζόν θα δούμε την Πεν να βρίσκεται στον Λευκό Οίκο αν και η Κέιτ γνωρίζει «επικίνδυνες» και πολλές πληροφορίες για το παρελθόν της νέας προέδρου. Το δίλημμα είναι σαφές: πώς μπορεί να συνεργαστεί με έναν ηγέτη που θεωρεί επικίνδυνο, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τις διεθνείς ισορροπίες;

Η σχέση της με τον σύζυγό της, Χαλ Γουάιλερ (Σιούελ), δοκιμάζεται ξανά, καθώς εκείνος παίζει το δικό του παιχνίδι ισχύος. Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Όστιν Ντένισον (Ντέιβιντ Γκιάσι) παραμένει ένας σύμμαχος που δεν προβλέπεται εύκολα, ενώ στο παρασκήνιο οι υπηρεσίες πληροφοριών και οι πολιτικές συμμαχίες πυκνώνουν το μυστήριο.

Η δημιουργός της σειράς, Ντέμπορα Καν, υπόσχεται ότι η νέα σεζόν θα «αναποδογυρίσει τη σκακιέρα». Οι ρόλοι αντιστρέφονται, οι συμμαχίες κλονίζονται και τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.