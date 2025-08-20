«The Morning Show»: Επιστρέφει η δραματική σειρά με πρωταγωνίστριες τις Τζένιφερ Άνιστον και Ρις Γουίδερσπουν

Η δραματική και βραβευμένη σειρά «The Morning Show» με πρωταγωνίστριες και εκτελεστικές παραγωγούς τις Τζένιφερ Άνιστον και Ρις Γουίδερσπουν επιστρέφει με την 4η σεζόν στο Appletv στις 17/9/2025. Το τρέιλερ κυκλοφόρησε και περιέχει έντονα μυστηριακές και δραματικές δηλώσεις.

Η τέταρτη σεζόν του «The Morning Show» με την Τζένιφερ Άνιστον και την Ρις Γουίδερσπουν θα αποτελείται από 10 επεισόδια και θα κάνει πρεμιέρα παγκοσμίως την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025, δύο χρόνια μετά την τρίτη σεζόν, με το πρώτο επεισόδιο, και θα ακολουθούν ένα επεισόδιο την εβδομάδα μέχρι τις 19 Νοεμβρίου 2025.

Η σειρά αποκαλύπτει τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες μιας δημοφιλούς πρωινής εκπομπής ειδήσεων (τύπου “Καλημέρα Αμερική”), εστιάζοντας σε, μάχες για εξουσία ανάμεσα σε δημοσιογράφους, παραγωγούς και διευθυντές πολιτικά παιχνίδια, παραπληροφόρηση, μιντιακή χειραγώγηση και την επίδραση των social media καθώς και προσωπικά δράματα, φιλίες, προδοσίες και συγκρούσεις ανάμεσα στους χαρακτήρες.

«Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης UBA-NBN, η συντακτική ομάδα πρέπει να αντιμετωπίσει νέες ευθύνες, κρυφές προθέσεις και την αόριστη φύση της αλήθειας σε μια πολωμένη Αμερική. Σε έναν κόσμο γεμάτο deepfakes, θεωρίες συνωμοσίας και εταιρικές συγκαλύψεις, ποιον μπορείς να εμπιστευτείς; Και πώς μπορείς να ξέρεις τι είναι πραγματικά αληθινό;»

Η τρίτη σεζόν της σειράς «The Morning Show» έλαβε μάλιστα 16 υποψηφιότητες για τα βραβεία Emmy και κέρδισε ένα βραβείο για τον Crudup για την ερμηνεία του ως Cory Ellison στην κατηγορία «Καλύτερος Ηθοποιός σε Δευτερεύοντα Ρόλο σε Δραματική Σειρά».