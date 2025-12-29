The Voice: Η φαντασμαγορική βραδιά του μεγάλου τελικού – Οι αγκαλιές των coaches και τα στατιστικά του Γιώργου Καπουτζίδη

Η ώρα του μεγάλου τελικού του φετινού «The Voice of Greece» έφτασε και οι κριτές μαζί με τους διαγωνιζόμενους, μετρούν αντίστροφα προκειμένου να αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής, ανάμεσα στους coaches, αλλά και μεταξύ των επίδοξων τραγουδιστών.

Σήμερα, Δευτέρα (29.12.2025) αναμένεται να μάθουμε ποιος ή ποια θα «το σηκώσει» για φέτος στο The Voice. Οι κριτές, μαζί με τους διαγωνιζόμενους, έχουν δώσει τον καλύτερό τους εαυτό για τον εν λόγω μουσικό διαγωνισμό, ωστόσο τον τελευταίο λόγο τον έχει το κοινό.

Ο παρουσιαστής, Γιώργος Καπουτζίδης, εξήγησε τη διαδικασία με την οποία θα αναδειχθεί ο νικητής, εκείνος δηλαδή που θα κερδίσει και το χρυσό δισκογραφικό συμβόλαιο με την Minos Emi Universal.

Στον τελικό έφτασαν οι Χριστόδουλος Μυλωνάς, Βάγγος Δανέζης και Ελένη Τσαρίδου από την ομάδα του Γιώργου Μαζωνάκη, οι Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος, Μαρία Βαρδάκη και Θοδωρής Κουτσουπιάς από την ομάδα της Έλενα Παπαρίζου, οι Αφροδίτη Διαμαντίδου, Γιώργος Μεταξάς & Ιορδάνης Τεγκελίδης από την ομάδα του Χρήστου Μάστορα και η Αυγή Χατζηπαύλου από την ομάδα του Πάνου Μουζουράκη.

Στην πρώτη φάση του σόου, πέντε από τους διαγωνιζόμενους θα αποχωρήσουν ενώ θα συνεχίσουν μόλις 4 από τους υπόλοιπους. Ενώ η ψηφοφορία θα συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο μέχρι να αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής.

Όπως κάθε χρόνο λοιπόν, έτσι και φέτος, ο Γιώργος Καπουτζίδης, ανέλαβε να «πειράξει» ελαφρώς τους τέσσερις κριτές, ενώ για το 2025, φρόντισε να βγάλει ορισμένα στατιστικά.

Συγκεκριμένα, αποδείχθηκε πως από το «The Voice» φέτος, πέρασαν 266 διαγωνιζόμενοι, από τους οποίους έφτασαν στην επόμενη φάση οι 178. Οι υπόλοιποι, 88 ωστόσο, δεν εντυπωσίασαν επαρκώς τους κριτές.

Ωστόσο, τα στατιστικά, δεν σταμάτησαν εδώ, καθώς ο Γιώργος Καπουτζίδης, έβγαλε τον ακριβή αριθμό για κάθε κριτή που γύρισε την καρέκλα του σε κάθε νέο διαγωνιζόμενο.

Η Έλενα Παπαρίζου, φαίνεται πως γύρισε την καρέκλα της 88 φορές. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, 93 και ο Χρήστος Μάστορας με τον Πάνο Μουζουράκη, βρέθηκαν στην κορυφή με 117 «γυρίσματα καρέκλας».

Τέλος, αφού ο παρουσιαστής υποδέχθηκε στο πλατό τους 4 κριτές μαζί με τους τραγουδιστές που διαγωνίζονται.

Κάθε ένας από αυτούς έκανε τη δική του υπόκλιση, ενώ λίγο πριν από την επίσημη έναρξη του σόου, οι τέσσερις καλλιτέχνες μοιράστηκαν μια μεγάλη αγκαλιά.