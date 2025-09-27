Media

«The Voice»: Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέταξε σπόντα για τη νοσηλεία του στο ψυχιατρείο – «Εγώ μία βόλτα πέρασα»

Κοινό και κριτές για λίγο «πάγωσαν» όμως έπειτα ξέσπασαν σε γέλια
Ο Γιώργος Μαζωνάκης

Η επιστροφή του Γιώργου Μαζωνάκη στην τηλεόραση και συγκεκριμένα στο «The Voice», χαροποίησε τους θαυμαστές του, αφού, μετά τη νοσηλεία του στο Δρομοκαϊτιο, για την οποία έχει κινήσει νομικές διαδικασίες κατά συγγενών του, φαίνεται να είναι πιο ανανεωμένος.

Με αφορμή την προσωπική ιστορία ενός διαγωνιζόμενου, και τα όσα είπε η Έλενα Παπαρίζου,, πως λόγω εμφράγματος του αδερφού της ήταν τον τελευταίο καιρό όλο στα νοσοκομεία, ο Γιώργος Μαζωνάκης, άδραξε την ευκαιρία και αστειεύτηκε για την πολυσυζητημένη νοσηλεία του.

«Εγώ μία βόλτα πέρασα και το κάναν βούκινο» είπε ο Γιώργος Μαζωνάκης, με κριτές και κοινό να ξεσπούν σε γέλια.

 

Το «The Voice» έκανε πρεμιέρα σήμερα Σάββατο 27.09.2025, με παρουσιαστή τον Γιώργο Καπουτζίδη και τους coaches, Έλενα Παπαρίζου, Γιώργο Μαζωνάκη, Χρήστο Μάστορα και Πάνο Μουζουράκη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo