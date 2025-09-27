«The Voice»: Ο Γιώργος Μαζωνάκης προκάλεσε «σεισμό» στο πλατό κατά την είσοδό του – Τον αποθέωσε το κοινό

Αυλαία ανοίγει σήμερα το μουσικό σόου ταλέντων «The Voice» και η επιστροφή του Γιώργου Μαζωνάκη στον τηλεοπτικό αέρα μετά την περιπέτειά του και τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο είναι κάτι που περίμεναν οι θαυμαστές του.

Υπό τους ρυθμούς του «Ανήκω σε μένα» έκανε εντυπωσιακή είσοδο στο πλατό του «The Voice» ο Γιώργος Μαζωνάκης με το κοινό να τον υποδέχεται θερμά.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης, στην πρεμιέρα του «The Voice», ήταν ντυμένος με το απαράμιλλο στυλ του στα λευκά και γεμάτος κέφι πήγε να πάρει τη θέση του ως κριτής αφού αγκαλιάστηκε με τον παρουσιαστή του σόου Γιώργο Καπουτζίδη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα βρίσκεται στους κριτές με τους υπόλοιπους τρεις coaches του μουσικού τάλεντ σόου, δηλαδή την Έλενα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες εβδομάδες νωρίτερα, κατόπιν καταγγελίας συγγενικών του προσώπων προς τα οποία έχει κινηθεί νομικά, ο Γιώργος Μαζωνάκης νοσηλεύτηκε σε ψυχιατρική κλινική.