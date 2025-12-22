Media

The Voice: Οι 18 διαγωνιζόμενοι που πέρασαν στον ημιτελικό

Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ο ημιτελικός και τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου ο τελικός
Γιώργος Καπουτζίδης
Ο Γιώργος Καπουτζίδης

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου μεταδόθηκε το δεύτερο Cross Battles LIVE του «The Voice» με τον Γιώργο Καπουτζίδη στην παρουσίαση και τους Πάνο Μουζουράκη, Χρήστο Μάστορα, Γιώργο Μαζωνάκη και Έλενα Παπαρίζου να κάθονται στις κόκκινες καρέκλες των coaches και να παρακολουθούν με αγωνία τις μουσικές μονομαχίες των διαγωνιζόμενων των ομάδων τους, καθώς και τα αποτελέσματα.

Η χημεία των συντελεστών και οι προσπάθειες των διαγωνιζόμενων χάρισαν στο «The Voice» και την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου double score. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, βρέθηκε στην πρώτη θέση στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσής του, με 19,6% και στο δυναμικό κοινό 18-54 με 15,8%.

Κατά τη διάρκεια των δύο Cross Battles LIVE, που μεταδόθηκαν το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, διαγωνίστηκαν –συνολικά- 36 διαγωνιζόμενοι, αλλά μόνο 18 κατάφεραν να προκριθούν στον ημιτελικό.

#TeamPanistes: Νίκος Στεφανίδης, Αυγή Χατζηπαύλου, Βίκη Χατζή, Μυρτώ Αποστόλου.

#TeamChristos: Μαρία Κοσμάτου, Αφροδίτη Διαμαντίδου, Γιώργος Μεταξάς & Ιορδάνης Τεγκελίδης, Μαριλένα Κολλάρου.

#TeamHelena: Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος, Ραφαήλ Κριτούλης, Μαρία Βαρδάκη, Θοδωρή Κουτσουπιά, Τζίνα Μακριδάκη.

#TeamMazwnakis: Ελένη Τσαρίδου, Χριστόδουλος Μυλωνάς, Δημήτρης Ευθυμίου, Ανδριάνα Αγγελοπούλου, Βάγγος Δανέζης.

Δείτε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 1ου Cross Battles: 

Δείτε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 2ου Cross Battles: 

Η πιο αγαπημένη παρέα της ελληνικής τηλεόρασης δίνει ραντεβού για την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου στις 21:00, που θα πραγματοποιηθεί ο ημιτελικός, και τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου την ίδια ώρα, ο μεγάλος τελικός!

