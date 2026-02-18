Συμβαίνει τώρα:
Θοδωρής Μαραντίνης: «Μου αρέσει πολύ ο Akylas και το τραγούδι είναι έξυπνο»

«Άσε μας τώρα με τους γάμους», απάντησε σε σχετική ερώτηση ο Θοδωρής Μαραντίνης
Θοδωρής Μαραντίνης
O Θοδωρής Μαραντίνης / NDP PHOTO

Ο Θοδωρής Μαραντίνης παραχώρησε δηλώσεις στους ρεπόρτερ των ψυχαγωγικών εκπομπών, στο πλαίσιο της παρουσίας του στην κοπή πίτας του ΑΝΤ1. Ο γνωστός τραγουδιστής απάντησε, αρχικά, για τον Akyla και το τραγούδι «Ferto».

«Μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι που βγήκε! Εξαρχής μου άρεσε, το βρίσκω πολύ έξυπνο, πολύ καλά υποστηριγμένο από τον καλλιτέχνη και θεωρώ ότι είναι το κατάλληλο και θα έχει πολύ καλή τύχη», είπε αρχικά ο Θοδωρής Μαραντίνης.

Σε ερώτηση για το αν πιστεύει στους ευτυχισμένους γάμους, σχετικά με τις πρόσφατες ατάκες της Σίσσυς Χρηστίδου, ο Θοδωρής Μαραντίνης είπε: «Άσε μας τώρα με τους γάμους, άντε, φιλάκια, ευχαριστώ πολύ!».

Κλείνοντας, ο Θοδωρής Μαραντίνης ανέφερε: «Είπα να κάνω μια αλλαγή στη ζωή μου κι εγώ, οπότε κρατάω την προσωπική μου ζωή μακριά από τα φώτα».

Ο Akylas εμφανίστηκε στη σκηνή δωδέκατος, με ένα άκρως εκκεντρικό look και έχοντας στο πλευρό του τέσσερις χορευτές, οι οποίοι ήταν ντυμένοι όπως ακριβώς είχε ντυθεί και εκείνος στο βίντεο που είχε γυρίσει για να παρουσιάσει το κομμάτι του.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ότι θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision, ο Akylas ξέσπασε σε δάκρυα χαράς, ενώ οι παρουσιαστές κάλεσαν στο stage την αγαπημένη του μητέρα, η οποία βρισκόταν στο κοινό.

