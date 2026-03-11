Θοδωρής Ρωμανίδης: Η κακεντρέχεια, ειδικά τώρα με τα social media, δίνει και παίρνει, πάντα υπάρχουν αυτοί

Τους λόγους για τους οποίους και πήρε την απόφαση να μιλήσει δημόσια για το Πάρκινσον και την λεύκη αλλά και για τα σχόλια που έλαβε γι’ αυτήν μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Θοδωρής Ρωμανίδης στη νέα συνέντευξη που έδωσε αυτή την εβδομάδα στην εφημερίδα On Time και τη δημοσιογράφο Σίσσυ Μενεγάτου.

Σε ερώτηση για τον αν τον πλησίασαν κάποιοι για να ρωτήσουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, ο Θοδωρής Ρωμανίδης είπε: «Ναι. Άλλωστε γι’ αυτό στο είπα στην προηγούμενη συνέντευξη μας, για να πάρουν θάρρος άνθρωποι που έχουν το ίδιο πρόβλημα».

«Ένας νεαρός από τη Θεσσαλονίκη μού έγραψε: “Δεν βγαίνω από το σπίτι γιατί φοβάμαι, καθώς πριν από δυο μήνες διαγνώστηκα με νόσο Πάρκινσον”. Και του απάντησα: Μίλα με το γιατρό σου. Μην αφήνεις τον φόβο να σε κυριεύει. Αυτή η ασθένεια θέλει χρόνια για να πάρει τη μορφή εκφυλισμού, μην τρελαίνεσαι. Γιατί τι είναι αυτή η καινούργια “μόδα” με τα αυτοάνοσα;

Βρίσκουν μια τρυπούλα την ώρα που είμαστε στενοχωρημένοι και εγκαθίστανται. “Μην αφήνεται τον εαυτό σας”, το λέω σε πολύ κόσμο. Έχω πάρει και πολλά συγκινητικά μηνύματα. “Ευχαριστούμε που μίλησες, μας έδωσες θάρρος”, “σε βλέπουμε και παίρνουμε δύναμη”. Αυτό σημαίνει ότι η απόφαση μου να μιλήσω ήταν σωστή».

Έχεις συναντήσει και κακεντρεχείς ανθρώπους που δεν έχουμε καμία διακριτικότητα και σχολιάζουν το θέμα της λεύκης;

Υπάρχουν κι αυτοί. Είναι σαν αυτό που πέφτει κάποιος και όλοι γελάνε και, μόλις πέσουν αυτοί, λένε: “Τι γελάς, βρε;”. Η κακεντρέχεια, ειδικά τώρα με τα social media, δίνει και παίρνει. Κάποια στιγμή, πριν από δυο χρόνια, ανέβασα μια φωτογραφία μου στη θάλασσα και φαίνονταν τα πόδια μου. Υπήρχαν πολλοί που μου έγραψαν “μπράβο σου που δεν κομπλάρεις”, αλλά και κάποιοι που σχολίασαν “άντε, βρε, τι φταίμε εμείς να τα βλέπουμε αυτά;” και διάφορα τέτοια.

Πάντα υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είμαστε καλός λαός και ας με λιθοβολήσουν που το λέω. Κοιτάμε να έχει ο άλλος κάτι για να γελάσουμε και, μόλις έχουμε εμείς κάτι, μην τυχόν και γελάσει κανείς.