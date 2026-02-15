Συμβαίνει τώρα:
Θωμαή Απέργη: Το πρωί ψυχολόγος και το βράδυ τραγουδίστρια, μου είχε λείψει πάρα πολύ η τηλεόραση

«Η Θωμαή Απέργη είναι πολύ καλή δασκάλα», είπε ο Ηλίας Γκότσης
Η Θωμαή Απέργη και ο Ηλίας Γκότσης μίλησαν στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και τον Σαράντη Μαριεττή, αμέσως μετά το τέλος του «J2US», που έκανε πρεμιέρα το Σάββατο (14-02-2026).

«Εγώ το ευχαριστήθηκα, δεν το περίμενα. Είχα άγχος! Η Θωμαή Απέργη είναι πολύ καλή δασκάλα!», είπε αρχικά ο Ηλίας Γκότσης.

Η Θωμαή Απέργη είπε με τη σειρά της: «Το πρωί ψυχολόγος, το βράδυ τραγουδίστρια!».

«Μου αρέσει πάρα πολύ και το ένα και το άλλο. Μου είχε λείψει πάρα πολύ η τηλεόραση και χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ».

«Από 18 ετών ταλαιπωρούμαι από κρίσεις επιληψίας. Νοσηλεύτηκα κιόλας κάποιες μέρες» είχε πει παλαιότερα η τραγουδίστρια σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει.

