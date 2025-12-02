Τι γίνεται στα γραφεία του MEGA όταν έρχονται οι αδερφές Μάνδρου: Τα χαμόγελα, οι χειραψίες και οι ευχές

Οι δίδυμες αδερφές Ιωάννα Μάνδρου και Χριστίνα Μάνδρου «ξαναχτύπησαν» τηλεοπτικά! Aυτή τη φορά εμφανίστηκαν μαζί ταυτόχρονα την Τρίτη (02.12.2025) στην εκπομπή του MEGA, Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο, μιλώντας για τις αλλαγές στα κληρονομικά.

Ειδικότερα, από τη μία πλευρά η δημοσιογράφος και επικεφαλής του δικαστικού ρεπορτάζ στο MEGA, Ιωάννα Μάνδρου και από την άλλη η δίδυμη αδερφή της Χριστίνα Μάνδρου, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, μίλησαν στο Live News και στον Νίκο Ευαγγελάτο για τις αλλαγές που επέρχονται στα κληρονομικά με το νέο νομοσχέδιο, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Σε βίντεο, ωστόσο, που έδωσε στη δημοσιότητα το MEGA μέσω Instagram καταγράφονται οι ωραίες στιγμές που επικράτησαν στα γραφεία του Μεγάλου Καναλιού όταν έκαναν την εμφάνισή τους οι αδελφές Μάνδρου, που μοιάζουν όπως δύο σταγόνες νερό!

«Για να δούμε τι κατάσταση επικρατεί;», ρωτά αρχικά η Ιωάννα Μάνδρου, με τη δίδυμη αδελφή της, Χριστίνα να ακολουθεί από κοντά.

«Έλα εδώ να σε συστήσω με τον κύριο Μαλέλη», λέει η δημοσιογράφος στη συμβολαιογράφο αδελφή της, που της απαντά: «Τον κύριο Μαλέλη τον έχω γνωρίσει αλλά με πολύ χαρά να τον δω ξανά»!

Ο γενικός διευθυντής ειδήσεων και ενημέρωσης του MEGA, Σταμάτης Μαλέλης χαμογελώντας πλατιά, και η Χριστίνα Μάνδρου ανταλλάσσουν θερμή χειραψία.

Ο κ. Μαλέλης και η δικαστική ρεπόρτερ του σταθμού έκαναν, όμως, ένα δυνατό «low five»!

Η κορυφαία στιγμή της εμφάνισης της Ιωάννας και της Χριστίνας Μάνδρου στα γραφεία του Μεγάλου Καναλιού είναι όταν ευχήθηκαν on camera «Καλά Χριστούγεννα» εις διπλούν!