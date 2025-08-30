Media

Τηλεθέαση: Ο Νίκος Ευαγγελάτος και το Live News στην κορυφή της απογευματινής ζώνης

Το Mega αποκόμισε χάρη στο Live News τηλεθέαση 18,2% στο δυναμικό κοινό (18-54), με τις μετρήσεις της Nielsen να δίνουν μέχρι και 20% στον Νίκο Ευαγγελάτο
Νίκος Ευαγγελάτος

Ο Νίκος Ευαγγελάτος, ο πρωταγωνιστής της απογευματινής ζώνης, ήταν αυτός που οδήγησε την κούρσα στη μάχη για την τηλεθέαση και χθες, Παρασκευή (29.08.2025) με την εκπομπή του, Live News.

Οι τηλεθεατές έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στην ομάδα του Live News για την ενημέρωσή τους, αφού η εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου σημείωσε ποσοστά γύρω και πάνω από το 20%, αφήνοντας τον ανταγωνισμό αρκετά χιλιόμετρα πίσω.

Πιο συγκεκριμένα, το Mega αποκόμισε χάρη στο Live News τηλεθέαση 18,2% στο δυναμικό κοινό (18-54), με τις μετρήσεις της Nielsen να δίνουν μέχρι και 20% στον Νίκο Ευαγγελάτο. Παράλληλα, στο γενικό σύνολο, η ενημερωτική εκπομπή του MEGA συγκέντρωσε 17,5% αγγίζοντας μέχρι και το 21%.

Η επιτυχία του «Live News» δεν ήταν ποτέ δεδομένη. Κατακτήθηκε με συνέπεια, αξιοπιστία και διαρκή επαγρύπνηση.

Ο Νίκος Ευαγγελάτος κατέστησε την ενημέρωση καθημερινή συνήθεια για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες και η διαχρονική εμπιστοσύνη του κοινού έγινε δύναμη που του εξασφάλισε την απόλυτη κυριαρχία στην τηλεθέαση, με ρεκόρ επιδόσεων.

Το «Live News», πάντα ισχυρό και ανανεωμένο, έχει επιστρέψει στον αέρα του Mega για 7η σεζόν, καθημερινά στις 15:40.

Αναλυτικά η τηλεθέαση:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Live News – 18,2%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Live News – 17,5%

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά για την τηλεθέαση με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.

