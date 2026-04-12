Τηλεθέαση: Σε ποιο κανάλι έκαναν Ανάσταση φέτος οι τηλεθεατές

Με κατάνυξη και ελπίδα υποδέχθηκαν οι ορθόδοξοι χριστιανοί την Ανάσταση του Θεανθρώπου το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου (11/4). Τα social media και τα τηλεοπτικά κανάλια πλημμύρισαν με εντυπωσιακές εικόνες από τα κατά τόπους έθιμα και τις κατάμεστες εκκλησίες, ενώ δεν ήταν λίγοι και εκείνοι που είπαν το «Χριστός Ανέστη» από το σαλόνι του σπιτιού τους.

Σε ποιο κανάλι συντονίστηκαν οι τηλεθεατές τη στιγμή της Ανάστασης και ποια μετάδοση σημείωσε τα υψηλότερα νούμερα τηλεθέασης;

Μεγάλος νικητής της βραδιάς ήταν χωρίς αμφιβολία ο ΑΝΤ1, αφού κατά το «Χριστός Ανέστη» συγκέντρωσε το 23,5% του δυναμικού κοινού έναντι 11,5% του Alpha και της ΕΡΤ (ΕΡΤ1 και ΕΡΤ2 αθροιστικά).

Ακολούθησε το Mega με 9,3% και δύο μονάδες χαμηλότερα το Star.

Τέλος, μερίδιο 5,5% εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ και 3,4% το Open.

Πρώτος στις προτιμήσεις των τηλεθεατών ο ΑΝΤ1 και στο γενικό σύνολο με ποσοστό 20,2%. Αμέσως μετά το Mega βρέθηκε στο 14,2% και σε διψήφια τηλεθέαση κρατήθηκαν ΕΡΤ και Alpha με 13,4% και 10,8% αντίστοιχα.

Τέλος, περίπου στο 6% «συναντήθηκαν» ΣΚΑΪ, Star και ΟΡΕΝ.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ANT1 – 23,5%

ALPHA – 11,5%

EPT – 11,5%

MEGA – 9,3%

STAR – 7,2%

ΣΚΑΪ – 5,5%

OPEN – 3,4%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ANT1 – 20,2%

MEGA – 14,2%

EPT – 13,4%

ALPHA – 10,8%

ΣΚΑΪ – 6,1%

STAR – 5,7%

OPEN – 5,6%

Πηγή: zappit.gr