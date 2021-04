Το 2007, η Γιόκο Όνο δώρισε μια κρανιά στο Hirshhorn Museum and Sculpture Garden. Κάθε καλοκαίρι, το «Yoko Ono: Wish Tree for Washington, DC» ανθίζει -τρόπος του λέγειν- με ευχές για το μέλλον της ανθρωπότητας που κρεμάνε στα κλαδιά του επισκέπτες στο μουσείο. Tην υπόλοιπη χρονιά, η Γιόκο Όνο ζητά από τους επισκέπτες να ψιθυρίζουν ευχές στο δέντρο. Φέτος, λόγω τήρησης των μέτρων για την πανδημία του κορονοϊού, το διαδραστικό έργο τέχνης θα «ανθίσει» στα social media.

Οι φιλότεχνοι προσκαλούνται να μοιραστούν με το μουσείο της Ουάσινγκτον φωτογραφίες ευχών που οι ίδιοι έχουν γράψει ιδιοχείρως, μέσω του Instagram, στα hashtag #WishTree και #YokoOno. Το προσωπικό του Hirshhorn μεταφέρει, σε λωρίδες χαρτί, όσες περισσότερες ευχές είναι δυνατόν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μοιράζεται φωτογραφίες της εξέλιξης της εγκατάστασης. Κάθε χρονιά, στο τέλος της θερινής περιόδου οι ευχές συγκεντρώνονται και τελετουργικά θάβονται στη νήσο Videy της Ισλανδίας, στα πόδια της εγκατάστασης Imagine Peace Tower, ενός μνημείου αφιερωμένου στον σύζυγό της, τον John Lennon.

Δείτε φωτογραφίες που έχουν ήδη «ανέβει» στο Ιnstagram:

«Είναι τιμή για εμάς να συνεργαζόμαστε με τη Yoko Ono για να μοιραστούμε το διαχρονικό μήνυμά της τής ειρήνης» υπογράμμισε, σε ανακοίνωση, η διευθύντρια του μουσείου Melissa Chiu. Για την ώρα, το Hirshhorn έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 100.000 ευχές, μεταξύ των οποίων και ευχές από πολύ γνωστούς καλλιτέχνες, όπως οι Hiroshi Sugimoto και Ugo Rondinone και άλλοι. Επιπλέον, το μουσείο προσφέρει, στον σύνδεσμο https://hirshhorn.si.edu/explore/make-a-wish/, τη δυνατότητα να δημιουργήσει όποιος επιθυμεί το δικό του «Wish Tree» στο σπίτι.

Η εγκατάσταση «Yoko Ono: Wish Tree for Washington, DC» θα είναι επισκέψιμη, δια ζώσης ή εικονικά, έως τις 30 Απριλίου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ