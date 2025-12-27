To Cinobo φέρει 8 feelgood ταινίες και μια σειρά για να περάσουμε τις γιορτές στο σπίτι

H πιο μαγευτική εποχή του χρόνου είναι εδώ, και το Cinobo το γιορτάζει με επιλεγμένες ταινίες και σειρές, που θα κάνουν τις γιορτές στο σπίτι ακόμη πιο απολαυστικές.

Ανάμεσα στα δεκάδες κινηματογραφικά «διαμαντάκια» της πλατφόρμας, το curation team του Cinobo ξεχώρισε τις πιο comfort επιλογές που ταιριάζουν απόλυτα στο κλίμα των ημερών. Η λίστα που ακολουθεί περιλαμβάνει ένα οσκαρικό μιούζικαλ που έγραψε ιστορία, μια τρυφερή και αισιόδοξη ταινία που αγαπήθηκε πολύ στα σινεμά τους προηγούμενους μήνες, κλασικά αριστουργήματα που είναι must see, μια ξεχωριστή ελληνική παραγωγή, μια εκρηκτική ταινία για ένα μουσικό συγκρότημα που βρίσκεται στο απόγειό του, αλλά και μια viral σειρά από την Ισπανία που έχουν αγαπήσει πολύ οι συνδρομητές του Cinobo.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

La La Land

Υποψήφια για 14 Όσκαρ και νικήτρια σε έξι κατηγορίες, η ταινία του Ντάμιεν Σαζέλ επιστρέφει στον μύθο του κλασικού Χόλιγουντ για να τον επαναπροσδιορίσει με μια κινηματογραφική γλώσσα γεμάτη από χρώμα, μελωδία και συγκίνηση.

Σε ένα Λος Άντζελες, όπου το τραγούδι και ο χορός ξεπηδούν αυθόρμητα σε κάθε ευκαιρία, ένας μουσικός και μία ηθοποιός ερωτεύονται φαντασμαγορικά, όσο προσπαθούν να κατακτήσουν το όνειρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Θρύλος του 1900

The Legend of 1900

Είναι υπερεκτιμημένη η στεριά; Η μοναδική ικανότητα του Τζουζέπε Τορνατόρε («Σινεμά ο Παράδεισος») να διηγείται ιστορίες από το παρελθόν για μεγάλο κοινό, εξελίσσεται πλάθοντας έναν αξέχαστο χαρακτήρα χωρίς πατρίδα και οικογένεια, που παρατηρεί και μαθαίνει από ταξιδιώτες μιας ταραγμένης εποχής.

Στις αρχές του 20ου αιώνα, μέσα σε ένα κρουαζιερόπλοιο, ένας εργάτης ανακαλύπτει ένα βρέφος που το άφησαν μετανάστες και αναλαμβάνει να το μεγαλώσει. Το αγοράκι μεγαλώνει στο καράβι, αόρατο από τον υπόλοιπο κόσμο και εξελίσσεται σε μουσική ιδιοφυία, χωρίς να έχει πατήσει ποτέ στεριά.

Η Ζωή Του Τσακ

The Life of Chuck

Ο Στίβεν Κινγκ επιστρέφει στις πιο ανθρώπινες στιγμές του (Το Πράσινο Μίλι) και σε συνεργασία με τον Μάικ Φλάναγκαν (Doctor Sleep) περιγράφουν την ασυνήθιστη ιστορία ενός συνηθισμένου ανθρώπου που αποτυπώνει καλύτερα όσο κανείς στην εποχή μας, την απεραντοσύνη της ανθρώπινης εμπειρίας.

Ράφτης

Τα όνειρα δεν παλιώνουν ποτέ. Ένα ιδιόμορφο παραμύθι, μια ιστορία αργοπορημένης ενηλικίωσης, και η αξία του να βρίσκεις έμπνευση στα πιο απρόσμενη μέρη, μπλέκονται περίτεχνα σε μια ελληνική ταινία που αγαπήθηκε όπου κι αν προβλήθηκε σε όλο τον κόσμο.

Περηφάνια και Προκατάληψη

Pride and Prejudice

Μια από τις κορυφαίες διασκευές όλων των εποχών σε έργο της Τζέιν Όστεν, το αποστομωτικά όμορφο φιλμ του Τζο Ράιτ είναι μοντέρνο όσο και διαχρονικό, με Κίρα Νάιτλι και Μάθιου Μακφάντιεν, στον ρόλο των εμβληματικών Ελίζαμπεθ και Ντάρσι. Η Ελίζαμπεθ Μπένετ ζει με τη μητέρα, τον πατέρα και τις αδερφές της στην αγγλική εξοχή.

Ως η μεγαλύτερη σε ηλικία, είναι αντιμέτωπη με αυξανόμενη πίεση από τους γονείς της να παντρευτεί. Όταν η Ελίζαμπεθ γνωρίσει τον κύριο Ντάρσι, οι δυο τους θα αποκτήσουν έντονα αισθήματα, αλλά παρά την εμφανή τους χημεία, η υπερβολικά συνεσταλμένη φύση του Ντάρσι απειλεί την σχέση.

Ο Δρόμος της Καρδιάς της

Ι Know Where I’m Going!

Λιγότερο γνωστή σε σχέση με τις υπόλοιπες ταινίες των Πάουελ και Πρεσμπέργκερ, αλλά εξίσου αριστουργηματική, η ταινία-ύμνος στη μυστηριακή ομορφιά του σκωτσέζικου τοπίου είναι ένας αλησμόνητος συνδυασμός ρομάντζου και μυστηρίου.

Κι αν δεν πιστεύετε εμάς, είναι η αγαπημένη ταινία της Τίλντα Σουίντον.

Kneecap

Σεξ, ναρκωτικά και ιρλανδική ραπ. Ένας αληθινός μύθος για την εσωτερική επιθυμία του ανθρώπου για ταυτότητα και το πάθος για ζωή, η μυθοπλαστική εκδοχή της γένεσης μιας ριζοσπαστικής μουσικής μπάντας από το Μπέλφαστ μετατρέπεται σε μια συναρπαστική περιπέτεια που σφύζει από χιπ-χοπ ρυθμούς.

Βραβείο κοινού στο φεστιβάλ Σάντανς.

Ράδιο… Κύματα

The Boat That Rocked

Ο σύγχρονος μετρ της κομεντί Ριτσαρντ Κέρτις, δημιουργός του Love Actually και του About Time, μεταξύ άλλων, παραδίδει έναν απολαυστικό φόρο τιμής στο ραδιόφωνο, με τη μικτή Βρετανίας σε μικρούς και μεγάλους ρόλους. Στο Ηνωμένο Βασίλειο της δεκαετίας του ’60, το συντηρητικό BBC είχε εξορίσει τη ροκ μουσική από το πρόγραμμά του, με τους ακροατές να στρέφονται στους πειρατικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς για να πάρουν την απαραίτητη μουσική δόση τους.

Όταν η Κυβέρνηση αποφασίζει να τους κυνηγήσει, ο δημοφιλέστερος πειρατικός σταθμός, που εκπέμπει κυριολεκτικά από ένα πειρατικό καράβι, αψηφά τη δίωξη, σαλπάρει για διεθνή ύδατα και συνεχίζει να κρατά ψηλά το λάβαρο της ροκ.

The New Years

Πνευματικό παιδί του «One Day» και της τριλογίας «Before», η νέα σειρά του Ροντρίγκο Σορογκόγιεν ακολουθεί ένα ζευγάρι σε 10 πρωτοχρονιές, 10 στιγμές από την κοινή ζωή τους, άλλοτε όμορφες, άλλοτε γλυκόπικρες, άλλοτε δύσκολες. Η ζεστή αγκαλιά που καμιά φορά ψάχνουμε στην τηλεόραση τις γιορτές. Η Άνα γίνεται 30 χρονών ανήμερα Πρωτοχρονιάς, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλές εκκρεμότητες στη ζωή της: συγκατοικεί, δεν της αρέσει η δουλειά της, κάνει διαρκώς νέες φιλίες.

Ο Όσκαρ, από την άλλη, φαίνεται να τα έχει όλα λυμένα: γιατρός, με πιστούς φίλους, μια υποθήκη και μια σχέση στον αυτόματο. Το βράδυ όμως που οι δυο τους γίνονται 30, συναντιούνται, ερωτεύονται και ξεκινούν μια σχέση που τα πάνω και τα κάτω της θα διαρκέσουν δέκα χρόνια.