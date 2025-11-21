Το φιλί Παπαρίζου – Μαζωνάκη στο «The Voice» και το σχόλιο του Μάστορα: «Απλά ήθελαν να φασωθούν»

Με την είσοδό της στο πλατό του «The Voice» η Έλενα Παπαρίζου προκάλεσε σχόλια, από την έναρξη του σόου, το βράδυ της Παρασκευής (21/11/25).

Η Έλενα Παπαρίζου φίλησε στο στόμα τον Γιώργο Μαζωνάκη, γεγονός που δεν άφησε ασχολίαστο, ο παρουσιαστής του «The Voice» Γιώργος Καπουντζίδης.

«Αυτοί τώρα ή έχουν αναπτύξει κόντρα ή έχουν κάνει συμμαχία εναντίον σας» είπε, με τον Χρήστο Μάστορα να συμπληρώνει:

«ή απλά ήθελαν να φασωθούν».

«Η μουσική είναι σέξι, τι να κάνουμε;» σχολίασε ο Γιώργος Καπουτζίδης με χιούμορ, ο οποίος εμφανίστηκε σε αυτό το επεισόδιο χωρίς το μουστάκι του.