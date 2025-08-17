To «Grand Hotel» πάει διακοπές: Τα απολαυστικά βίντεο των πρωταγωνιστών

Οι ήρωες της δημοφιλούς δραματικής σειράς του ΑΝΤ1, «Grand Hotel» πάνε… διακοπές και το δηλώνουν μέσα από δύο απολαυστικά βίντεο.

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε ένα μέρος γυρισμάτων των νέων επεισοδίων της 2ης σεζόν και λίγο πριν οι ηθοποιοί του καστ αποχαιρετιστούν γύρισαν κάποιες απολαυστικές σκηνές που ο ΑΝΤ1 θέλησε να μοιραστεί με τους θαυμαστές του «Grand Hotel».

Στη σελίδα του ΑΝΤ1 δημοσιεύθηκε ακόμα ένα απολαυστικό βίντεο με τους πρωταγωνιστές.

Το «Grand Hotel», η επιτυχημένη καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1, επιστρέφει τη νέα σεζόν και τα έχει όλα, καινούριες ιστορίες μυστηρίου, παιχνίδια εξουσίας, δυνατούς έρωτες που θα συναντήσουν εμπόδια, αλλά και αποκαλύψεις μυστικών από το παρελθόν που θα φέρουν ανατροπές…

Στα επεισόδια του Β’ Κύκλου όλες οι σχέσεις θα κλονιστούν, οι ισορροπίες θα αλλάξουν. Νέοι χαρακτήρες θα κάνουν την εμφάνισή τους, κάποιοι για να απογειώσουν και άλλοι για να καταστρέψουν τις ζωές όλων των ηρώων.