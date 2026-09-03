Το νέο τηλεοπτικό σποτ του MEGA NEWS 104,6

Κυκλοφόρησε το νέο τηλεοπτικό σποτ του Mega News 104.9, του νέου ραδιοφώνου που είναι σε λειτουργία εδώ και λίγες μέρες.

Τη νέα του αυλαία στην ειδησεογραφία σήκωσε την Δευτέρα (31.08.26) το νέο ραδιόφωνο του Mega News 104,6. Ο πολυαναμενόμενος σταθμός ξεκίνησε και επίσημα τη ραδιοφωνική του διαδρομή, με βασικό άξονα την άμεση και έγκαιρη ενημέρωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την Πέμπτη (03.09.2026) κυκλοφόρησε το επίσημο τηλεοπτικό σποτ του σταθμού με τίτλο «Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega».

Το πρόγραμμα του ραδιοφώνου Mega News 104,6 καλύπτει όλο το 24ωρο, με μια ισχυρή δημοσιογραφική ομάδα μπροστά και πίσω από τα μικρόφωνα, μεταφέροντας την επικαιρότητα, τις ειδήσεις και τις εξελίξεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Ακούστε live μέσω διαδικτύου το πρόγραμμα του νέου ραδιοφωνικού σταθμού Mega News 104,6.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το καθημερινό πρόγραμμα ξεκινά από νωρίς το πρωί και περιλαμβάνει ενημερωτικές εκπομπές, πολιτικό και κοινωνικό σχολιασμό, αναλύσεις, συνεντεύξεις και επικοινωνία με τους ακροατές.

Στο πρόγραμμα του Mega News 104,6 περιλαμβάνονται επίσης αθλητική ενημέρωση, πολιτισμός, χρήσιμες πληροφορίες, αλλά και επιλεγμένες μουσικές ζώνες, με στόχο ένα πολυσυλλεκτικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα.