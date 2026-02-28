Το παιδί – επόμενα επεισόδια: Ο Πέτρος ζητάει από την Άρτεμη ξεκάθαρες απαντήσεις για τη σχέση τους

Εξελίξεις και ανατροπές στα νέα επεισόδια της σειράς της ΕΡΤ1 «Το παιδί», τα οποία θα προβληθούν τη νέα εβδομάδα (02.03.2026 – 05.03.2026) στις 23:00 το βράδυ.

Οι χήρες βρίσκουν λύση στο πρόβλημα του Παπά με την Τιτίκα, η οποία λύση όμως απαιτεί μεγάλες θυσίες. Παράλληλα, η Βούλα, η Ελένη και η Άφρο ψάχνουν τρόπους να συνεφέρουν τον Παρασκευά, που φαίνεται να του έχει στρίψει μετά τη νέα τρικλοποδιά του Πάκη. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς της ΕΡΤ1, «Το παιδί».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το παιδί: Δευτέρα 02.03.2026

Eπεισόδιο 81ο. Οι χήρες βρίσκουν λύση στο πρόβλημα του Παπά με την Τιτίκα, η οποία λύση όμως απαιτεί μεγάλες θυσίες. Ο Τόλης προτείνει στη Λίτσα να υιοθετήσουν παιδί, όμως εκείνη θυμώνει περισσότερο και καταλήγει να συζητάει με τη Βάνα. Παράλληλα, η Βούλα, η Ελένη και η Άφρο ψάχνουν τρόπους να συνεφέρουν τον Παρασκευά, που φαίνεται να του έχει στρίψει μετά τη νέα τρικλοποδιά του Πάκη. Η Άρτεμις αποφασίζει να προετοιμαστεί απέναντι στην απειλή και αναγκάζει και τους υπόλοιπους της πεντάδας να τους κάνει μαθήματα αυτοάμυνας. Ο Πέτρος ζητάει από την Άρτεμη ξεκάθαρες απαντήσεις για τη σχέση τους. Ο Γερμανός συνεχίζει την έρευνά του, χωρίς να συνειδητοποιεί πως κάποιος τον παρακολουθεί.

Το παιδί: Τρίτη 03.03.2026

Eπεισόδιο 82ο. Ο Παπάς ανακοινώνει στο «Γκολ από τη Βούλα» την πραγματική του ταυτότητα, ενώ δηλώνει πως είναι έτοιμος να αποσχηματιστεί για τα μάτια μιας γυναίκας. Αυτή του η απόφαση φέρνει μεγάλη αναταραχή στο χωριό ενώ, άθελά του, δημιουργεί εμπόδια στην προεκλογική καμπάνια του Θωμά. Ο Πέτρος πάει να συγκατοικήσει με την Άρτεμη και τους άλλους λόγω ενός προβλήματος στο airbnb του, ενώ ο Γερμανός επιστρέφει στο χωριό έχοντας κάποια νέα δεδομένα για τον άνθρωπο-σκιά. Και όλα αυτά ενώ πλησιάζει το μεγάλο πολιτικό debate του Νεοχωρίου μεταξύ του Παρασκευά και του Θωμά. Η Ιρίνα και ο Μιχαήλ κάνουν μια αποκαλυπτική συζήτηση.

Το παιδί: Τετάρτη 04.02.2026

Eπεισόδιο 83ο: Η Άρτεμις οργανώνει ένα game night με σκοπό να κρατήσει τον Δημήτρη μακριά από τη Σοφία, που απειλεί να αποκαλύψει το μεγάλο μυστικό. Η Σοφία το σκάει από το σπίτι και βρίσκει κρησφύγετο στην Ανθούλα, όσο η Ιρίνα την ψάχνει. Ο Παπάς και η Τιτίκα εμφανίζονται στο Πιεσόμετρο, όμως μπαίνουν στο στόχαστρο θεατών που κατακρίνουν τη σχέση τους, πράγμα που οδηγεί τις χήρες να αναθεωρήσουν το περιεχόμενο της εκπομπής τους. Η Βάνα βρίσκει τον Γερμανό, αποφασισμένη να μάθει γιατί εκείνος παραμένει στο Νεοχώρι. Ο Παρασκευάς δέχεται πρόταση να γίνει περιφερειάρχης, πράγμα που πυροδοτεί αντιδράσεις από τους χωριανούς και κυρίως από τη Βούλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το παιδί: Πέμπτη 05.03.2026

Eπεισόδιο 84ο. Στο σπίτι της Άρτεμις, η παρέα προσπαθεί να θυμηθεί τι έκανε χθες και κατέληξε έτσι, ενώ παλεύουν να βρουν τη λύση στο hangover. Στο καφενείο, η Μαίρη και η Μίνα κάνουν ένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού στον Βαγγέλη. Η Βούλα βρίσκει το άτομο που θα αναλάβει το φαρμακείο, όταν εκείνη πάει να γεννήσει και του προτείνει τη θέση. Στο καφενείο ψάχνουν ποιος ή ποια θα κατέβει για δήμαρχος και προκειμένου να μην είναι ο Θωμάς ο μοναδικός υποψήφιος. Καταλήγουν σε μια αναπάντεχη επιλογή. Η Άρτεμις προσπαθεί να κρατήσει τον Δημήτρη κοντά της, για να μη συναντηθεί με τη Σοφία, όμως εκείνος της ξεφεύγει.

Συντελεστές

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπλάτσος

Σκηνοθέτες: Θοδωρής Μπαμπούρης, Ζωή Φίλιππα

Συνεργάτης σκηνοθέτις: Εύη Βαρδάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ανδρέας Γούλος, Άγγελος Παπαδόπουλος

Ενδυματολόγος: Νινέτα Ζαχαροπούλου

Σκηνογράφος: Σοφία Ζούμπερη

Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης

Executive Producer: Βασίλης Χρυσανθόπουλος

Supervising Producer: Ορέστης Πλακιάς

Οργάνωση παραγωγής: Δημήτρης Αποστολίδης

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπούτσικος, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Άννα Μάσχα, Έλενα Τοπαλίδου, Χρήστος Κοντογεώργης, Στέφη Πουλοπούλου, Σύνθια Μπατσή, Μαρία Μπαγανά, Σταύρος Τσουμάνης, Γιώργος Ζυγούρης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Kris Radanov, Αλέξανδρος Μούκανος, Λαέρτης Μαλκότσης, Δημήτρης Παπαγιάννης, Λυγερή Μητροπούλου, Νικολαΐς Μπιμπλή, Βαρβάρα Λάρμου, Αδελαΐδα Κατσίδε, Έλλη Γαλούση, Κώστας Μπούντας

Στον ρόλο της Βάνας η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Στον ρόλο του Γερμανού ο Αλέξανδρος Λογοθέτης

Στον ρόλο της Ιρίνα η Αλεξία Καλτσίκη