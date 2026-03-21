Το παιδί – επόμενα επεισόδια: Ο Στράτος ανακοινώνει σε όλους πως ο θάνατος του Υάκινθου δεν ήταν ατύχημα

Εξελίξεις και ανατροπές στα νέα επεισόδια της σειράς της ΕΡΤ1 «Το παιδί», τα οποία θα προβληθούν τη νέα εβδομάδα (23.03.2026 – 26.03.2026) στις 23:00 το βράδυ.

Η Άρτεμις προσπαθώντας να φέρει κοντά την Ιρίνα και τον Δημήτρη οργανώνει ένα δείπνο, το οποίο όμως καταστρέφεται όταν ξεσπάει ένας μεγάλος καυγάς. ο Παρασκευάς αποφασίζει να πάρει την ευθύνη για να γλιτώσει το χωριό, ενώ η Στράτος ανακαλύπτει και ανακοινώνει σε όλους πως ο θάνατος του Υάκινθου δεν ήταν ατύχημα. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς της ΕΡΤ1, Το παιδί.

Το παιδί: Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026

Eπεισόδιο 93ο. Η Άρτεμις προσπαθώντας να φέρει κοντά την Ιρίνα και τον Δημήτρη οργανώνει ένα δείπνο, το οποίο όμως καταστρέφεται όταν ξεσπάει ένας μεγάλος καυγάς. Η Σίσσυ και η Βάνα ζητούν εξηγήσεις από την Άρτεμη, για όσα ήξερε και τους έκρυβε. Ταυτόχρονα, ο Παρασκευάς αποφασίζει να πάρει την ευθύνη για να γλιτώσει το χωριό, ενώ η Στράτος ανακαλύπτει και ανακοινώνει σε όλους πως ο θάνατος του Υάκινθου δεν ήταν ατύχημα. Οι Νεοχωρίτες υποπτεύονται ο ένας τον άλλον και καταλήγουν να κάνουν μια αναδρομή στα γεγονότα της μοιραίας νύχτας που βρήκαν τον Υάκινθο. Ενώ συνειδητοποιούν πως τόσο καιρό καλύπτουν έναν δολοφόνο, δέχονται μια αναπάντεχη επίσκεψη.

Το παιδί: Τρίτη 24 Μαρτίου 2026

Eπεισόδιο 94ο. Η Άρτεμις στο σπίτι βρίσκεται ξανά υπόλογη, καθώς όλοι νομίζουν πως ήξερε για τη δολοφονία του Υάκινθου και τους το έκρυβε. Η Μίνα και ο Γερμανός συζητούν την πραγματική του ταυτότητα και τη δράση του όλο αυτόν τον καιρό. Στο μεταξύ, ο Δημήτρης και η Ιρίνα περνούν χρόνο μαζί και συζητάνε για την υπόθεση του πρώην Δημάρχου, αλλά και τις θεωρίες του Δημήτρη για τους δικούς του διώκτες. Στο χωριό η Μαρία Τερέζα γνωρίζεται με την Βάνα, αλλά συναντά και τον Πάκη, τον οποίο βάζει στην θέση του. Η Στράτος ανακοινώνει στους χωριανούς τις επικείμενες καταθέσεις που πρέπει να δώσουν, με την Τιτίκα να γίνεται ολοφάνερα νευρική.

Το παιδί: Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026

Eπεισόδιο 95ο. Η Τιτίκα και ο Βαγγέλης θυμούνται τις κινήσεις των χωριανών αφού βρήκαν νεκρό τον Υάκινθο και φαίνονται όλοι ύποπτοι. Η Άρτεμις ζητάει από τον Κύρκο να προστατέψει τον Γερμανό τώρα που το Νεοχώρι έχει γεμίσει με αστυνομικούς. Στο Τμήμα, σύσσωμο όλο το χωριό, αλλά και οι Αθηναίοι, δίνουν καταθέσεις για τον Υάκινθο, με την Ανθούλα να ξεχωρίζει για τα όσα λέει. Η Βάνα ανησυχεί καθώς και ο Γερμανός θα δώσει κατάθεση, όμως, όταν αυτός αντιμετωπίζει τον Διοικητή, τον περιμένει μια αναπάντεχη εξέλιξη. Στην καντίνα, η Βάνα και η Μαρία Τερέζα γνωρίζονται καλύτερα, ενώ ο Δημήτρης συνειδητοποιεί ότι κάτι ύποπτο συμβαίνει όταν ο Πέτρος κάνει ένα λάθος σε έναν τύπο Φυσικής.

Το παιδί: Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026

Eπεισόδιο 96ο. Οι υποψίες του Δημήτρη για τον Πέτρο εντείνονται, ενώ η Σίσσυ και ο Θέμης προσφέρονται να το ερευνήσουν όλοι μαζί. Και στο χωριό η καχυποψία κορυφώνεται, καθώς όλοι υποψιάζονται όλους για τη δολοφονία του Υάκινθου. Οι χωριανοί αναγκάζονται να αποκαλύψουν τι έκαναν το μοιραίο πρωινό. Η Ανθούλα επιχειρεί να γεφυρώσει την απόσταση με τον Χρυσόδημο, την ώρα που ο Δημήτρης περνάει χρόνο με την Ιρίνα, η οποία του μαθαίνει τεχνικές διαφυγής. Ο Γερμανός αποσπά πληροφορίες από τον Διοικητή της αστυνομίας, ενώ ένα νέο στοιχείο που βρέθηκε στο πηγάδι φέρνει αναστάτωση στο χωριό.

Συντελεστές

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπλάτσος

Σκηνοθέτες: Θοδωρής Μπαμπούρης, Ζωή Φίλιππα

Συνεργάτης σκηνοθέτις: Εύη Βαρδάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ανδρέας Γούλος, Άγγελος Παπαδόπουλος

Ενδυματολόγος: Νινέτα Ζαχαροπούλου

Σκηνογράφος: Σοφία Ζούμπερη

Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης

Executive Producer: Βασίλης Χρυσανθόπουλος

Supervising Producer: Ορέστης Πλακιάς

Οργάνωση παραγωγής: Δημήτρης Αποστολίδης

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπούτσικος, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Άννα Μάσχα, Έλενα Τοπαλίδου, Χρήστος Κοντογεώργης, Στέφη Πουλοπούλου, Σύνθια Μπατσή, Μαρία Μπαγανά, Σταύρος Τσουμάνης, Γιώργος Ζυγούρης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Kris Radanov, Αλέξανδρος Μούκανος, Λαέρτης Μαλκότσης, Δημήτρης Παπαγιάννης, Λυγερή Μητροπούλου, Νικολαΐς Μπιμπλή, Βαρβάρα Λάρμου, Αδελαΐδα Κατσίδε, Έλλη Γαλούση, Κώστας Μπούντας

Στον ρόλο της Βάνας η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Στον ρόλο του Γερμανού ο Αλέξανδρος Λογοθέτης

Στον ρόλο της Ιρίνα η Αλεξία Καλτσίκη