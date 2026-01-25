To «Porto Leone» επιστρέφει στον Alpha την Τρίτη 03 Φεβρουαρίου με νέα επεισόδια

Από την Τρίτη 03 Φεβρουαρίου θα επιστρέψει στη μικρή οθόνη, στις 22:30, με νέα επεισόδια η σειρά «Porto Leone», που προβάλλεται στον ALPHA.

Στη δραματική σειρά εποχής του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone», έρχονται καταιγιστικές εξελίξεις και αποκαλύψεις που κόβουν την ανάσα.

Το 1965 ξεκινάει με ευχές, γέλια και ελπίδα. Όμως η πραγματική ιστορία δεν γράφεται στο φως. Γράφεται εκεί όπου η εκδίκηση απαιτεί τη δική της δικαιοσύνη. Εκεί όπου κάθε επιλογή έχει τίμημα.

Στο καμπαρέ Πόρτο Λεόνε, εκεί όπου χτυπά η καρδιά του Πειραιά, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο που παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του.

«Φέτος το Πόρτο Λεόνε θα είναι ο πρωταθλητής του Πειραιά», δηλώνει ο Ηλίας Καπετανάκος.

Και στο σπίτι των Βουλγαρέων, γύρω από το γιορτινό τραπέζι, η οικογένεια ανταλλάσσει ευχές για «Καλή χρονιά» με φωτεινά χαμόγελα και σβησμένες αλήθειες- γιορτινές ευχές καταδικασμένες να χαθούν.

Η χρονιά που ξεκινάει δεν χαρίζεται σε κανέναν. Ένας γάμος που υπόσχεται λύτρωση γίνεται θηλιά. Η Αγγελική γνωρίζει πως η μοίρα της αλλάζει.

Η Αλεξάνδρα πληγωμένη και προδομένη έχει τον τελευταίο λόγο.

Η αλήθεια ξεγυμνώνεται. Οι μάσκες πέφτουν και το παιχνίδι της εκδίκησης μόλις ξεκινά.

Η δραματική σειρά του Alpha επιστρέφει ακόμα πιο δυνατή, ακόμα πιο καθηλωτική, με ιστορίες που γκρεμίζουν βεβαιότητες και ξαναγράφουν τους κανόνες. Φέτος, η Τρούμπα θα γίνει πεδίο μάχης.

Συντελεστές