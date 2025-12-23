Media

«Το πρωινό»: Όσα θα δούμε την παραμονή Χριστουγέννων στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα

Καλεσμένοι στο πλατό, ο Τζώνης Καλιμέρης, η Ελένη Βουλγαράκη και ο Γιώργος Λάγιος και ο Νίκος Απέργης
Γιώργος Λιάγκας
Ο Γιώργος Λιάγκας

Την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, στις 09:00, η εκπομπή «Το πρωινό» φοράει τα γιορτινά της και μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή παραμονή Χριστουγέννων. Ο Γιώργος Λιάγκας και η τηλεοπτική του παρέα καλωσορίζουν το κοινό σε ένα πλατό γεμάτο χαμόγελα, χαρά και εορταστική διάθεση.

Στην εκπομπή «Το πρωινό», με οικοδεσπότη τον Γιώργο Λιάγκα θα ξεδιπλωθούν μοναδικές ιστορίες ζωής, θα αποκαλυφθούν μυστικά σχέσεων, ενώ η μουσική, ο χορός και οι λαχταριστές συνταγές θα μας ταξιδέψουν σε μια πραγματικά γιορτινή ατμόσφαιρα. 

Καλεσμένοι στο πλατό, ο Τζώνης Καλιμέρης, η Ελένη Βουλγαράκη και ο Γιώργος Λάγιος, που θα μοιραστούν μαζί μας τις δικές τους ξεχωριστές στιγμές, ενώ ο Νίκος Απέργης θα δώσει τον ρυθμό με μουσική, τραγούδι και χορό.

Αγαπημένα πρόσωπα – έκπληξη θα μας θυμίσουν τις πιο γλυκές αναμνήσεις των γιορτών, ενώ όλοι μαζί θα ταξιδέψουμε στο ενυδρείο του Ντουμπάι και στον μοναδικό υποβρύχιο ζωολογικό του κήπο. Και τέλος, ο Αλέξανδρος Παπανδρέου θα μας… μυήσει στις πιο λαχταριστές γιορτινές συνταγές.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Περικλής Βούρθης

Επιμέλεια εκπομπής: Xρύσα Ζορκάδη

Αρχισυνταξία: Γιώργος Μπέζας

Υπεύθυνη καλεσμένων: Μαίρη Αρώνη

