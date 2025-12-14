To «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια έρχεται στο Cosmote TV: Διαθέσιμο το «Sandokan» και άλλες 7 σειρές

Αντίστροφη μέτρηση για την πολυαναμενόμενη σειρά «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια. Το Cosmote TV φέρνει την νέα παραγωγή μυθοπλασίας με 6 μοναδικά επεισόδια στις 15 Δεκεμβρίου, στις 23:00 το βράδυ, στο Cosmote Cinema 1.

Την ίδια ώρα, στο Cosmote TV είναι διαθέσιμο το νέο επικό δράμα Sandokan και άλλες 7 σειρές, μεταξύ αυτών και Χριστουγεννιάτικες για να μπούμε καταλλήλως στο εορταστικό κλίμα.

Από την ατζέντα του μήνα, ξεχωρίζει η νέα σειρά του BBC, «Wild Cherry», το «The Revenge Club», το «Innate», καθώς και τα «Twelve Dates ‘Til Christmas», «Sanctuary: A Witch’s Tale», «Brassic» και «Sisters».

Sandokan

Διαθέσιμη

Νέα διπλά επεισόδια κάθε εβδομάδα

Στα μέσα του 19 ου αιώνα, στο Βόρνεο, ένα νησί κατοικημένο από τις ιθαγενείς φυλές των Νταγιάκ που βρίσκεται υπό την κυριαρχία των Βρετανών, ο πειρατής Σαντοκάν παλεύει για την επιβίωση του πληρώματός του. Κατά τη διάρκεια μιας επιδρομής, γνωρίζει τη Μαριάν, την κόρη του Βρετανού προξένου, πυροδοτώντας ένα απαγορευμένο πάθος.

Βασισμένο στα μυθιστορήματα του Εμίλιο Σαλγκάρι.

Twelve Dates ’Til Christmas

Διαθέσιμη

Νέα επεισόδια κάθε εβδομάδα

Η Κέιτ είναι μία σχεδιάστρια υφασμάτων που ζει στο Λονδίνο, αλλά δυσκολεύεται να βρει έμπνευση. Η κολλητή της τη γράφει σε μια χριστουγεννιάτικη υπηρεσία γνωριμιών με δώδεκα ραντεβού μέχρι τα Χριστούγεννα.

Καθώς δοκιμάζει την τύχη της στον έρωτα, η Κέιτ ξαναβρίσκει τη «σπίθα» που της έλειπε, αλλά καλείται παράλληλα να πάρει μια απόφαση που θα αλλάξει το μέλλον της.

Sisters

2η σεζόν

Διαθέσιμη

Ενάμιση χρόνο μετά την αναχώρηση της Σερ από στην Ιρλανδία, μια ευχάριστη ανακάλυψη, μια πρόσκληση γάμου και μια απώλεια στέλνει τη Σουζ στον Καναδά.

Eκεί την περιμένει το οδυνηρό μυστικό της Σερ και μια σημαντική απόφαση.

Wild Cherry

Πρεμιέρα σήμερα 14.12.2025 στις 19:30 στο Cosmote Series Marathon HD

Η ζωή μοιάζει ιδανική για τις μαμάδες και φίλες Τζούλιετ και Λόρνα, που ζουν σε έναν πολυτελή «παράδεισο» για πλουσίους. Όταν, οι κόρες τους μπλέκονται σε ένα συγκλονιστικό σκάνδαλο, συνειδητοποιούν ότι τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.

Τα τοξικά μυστικά που βγαίνουν στην επιφάνεια δημιουργούν βαθιές ρωγμές στην προνομιούχα κοινότητα μιας άλλοτε ειδυλλιακής πόλης.

Ριφιφί

Πρεμιέρα: Δευτέρα στις 15.12.2025 στις 23:00 στο Cosmote Cinema 1

Το Ριφιφί είναι εμπνευσμένο από την περιβόητη ληστεία σε τράπεζα της Αθήνας το 1992. Ποιοι το έκαναν και γιατί; Οι Αρχές μίλησαν για οργανωμένο έγκλημα, τρομοκρατικές οργανώσεις και ιδιαίτερα μορφωμένους και αδίστακτους δράστες. Ήταν, όμως, πράγματι έτσι; Με τη δύναμη της μυθοπλασίας, η νέα παραγωγή της Cosmote TV συνδυάζει τη μεγαλύτερη ληστεία που έγινε ποτέ στην Ελλάδα με μια αληθινή ιστορία ανθρώπινης τραγωδίας, δημιουργώντας μια ανθρωποκεντρική σειρά, γεμάτη συγκίνηση κι έντονα στοιχεία χιούμορ.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν: Ευαγγελία Μουμούρη, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Bασίλης Χαραλαμπόπουλος, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Πάνος Βλάχος, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Δήμος Γιγαντάκης και Αχιλλεάς Ζέρβας.

The Revenge Club

Πρεμιέρα την Κυριακή 21.12.2025 στις 19:15 στο Cosmote Series Marathon HD

Όταν έξι άγνωστοι συναντιούνται σε μια ομάδα υποστήριξης χωρισμένων, μια σκοτεινή ιδέα γεννιέται στο μυαλό τους: να πάρουν εκδίκηση! Ωστόσο, αυτό που ξεκινά ως μια απόπειρα να «θεραπευτούν» γρήγορα εξελίσσεται σε κάτι πολύ επικίνδυνο.

Innate

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Ισπανία την Τετάρτη 24.12.2025 στις 19:15 στο Cosmote Series Marathon HD

Η Σάρα, επιτυχημένη ψυχολόγος και κόρη διαβόητου κατά συρροή δολοφόνου, βλέπει τη ζωή της να ανατρέπεται όταν ο πατέρας της αποφυλακίζεται και νέα εγκλήματα συγκλονίζουν την πόλη.

Καθώς τα στοιχεία δεν οδηγούν σε εκείνον, αρχίζει να φοβάται ότι ο έφηβος γιος της μπορεί να εμπλέκεται.

Brassic

7η σεζόν

Πρεμιέρα την Πέμπτη 25.12.2025 στις 00:15 στο Cosmote Series HD

Η παρέα επιστρέφει για το μεγάλο φινάλε, με νέες τρελές περιπέτειες και αστείρευτο γέλιο. Μετά τον χαμό του Ντίλαν, αποφασίζουν να ζουν κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία, κάτι όμως που θα τους φέρει αντιμέτωπους με μεγάλους μπελάδες…

Sanctuary: A Witch’s Tale

2η σεζόν

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αμερική: Παρασκευή 26.12.2025 στην On Demand υπηρεσία της Cosmote TV

Στον νέο κύκλο η μάγισσα Σάρα Φεν και η κόρη της Χάρπερ ζουν κρυμμένες στη Σκωτία, καθώς μια νέα νομοθεσία κατά των μαγισσών πυροδοτεί διώξεις. Καθώς η Σάρα φοβάται ότι τα χειρότερα έρχονται, αναγκάζεται να επιστρέψει στο Sanctuary ως μυστική πράκτορας της ένωσης μαγισσών «The Moot» και μπλέκει σε έρευνα για μια μυστηριώδη δολοφονία.