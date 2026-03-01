Το σόι σου – επόμενα επεισόδια: Ένας πρώην της Λυδίας ταράζει την ηρεμία του Σάββα

Εξελίξεις και ίντριγκα στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, Το σόι σου που θα προβληθούν την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026 και την Παρασκευή 6 Μαρτίου στις 21:00 το βράδυ.

Ένας… παλιός γνώριμος, πρώην σχέση της Λυδίας, έρχεται να ταράξει την γαλήνη του Σάββα. Τα μισόλογα της Λυδίας και οι περίεργες απουσίες της από το σπίτι, φουντώνουν τις υποψίες του πως κάτι πραγματικά άσχημο συμβαίνει. Το ερώτημα είναι τι… Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της αγαπημένης σειράς του Alpha, Το σόι σου.

Το σόι σου: Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026

Επεισόδιο 28: «Μεταξύ κατεργαρέων» – Ένας… παλιός γνώριμος έρχεται να ταράξει την γαλήνη του Σάββα. Είναι ο Ραφαήλ, πρώην σχέση της Λυδίας, ο οποίος συνεργάζεται πλέον με την Χαρά στο στούντιο ηχογράφησης. Κι ενώ ο Σάββας μαθαίνει για τυχαία συνάντησή τους, τα μισόλογα της Λυδίας και οι περίεργες απουσίες της από το σπίτι, φουντώνουν τις υποψίες του πως κάτι πραγματικά άσχημο συμβαίνει. Κάτι, που μπορεί να απειλεί τον γάμο τους! Κι αυτήν τη φορά, ο Σάββας δε θα είναι εντελώς παράλογος: η Λυδία πράγματι κρύβει κάτι που δε θα του αρέσει καθόλου! Το ερώτημα είναι τι…..

Το σόι σου: Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026

Επεισόδιο 29: «Ο γιατρός της καρδιάς μας» – Η Αντωνία αναλαμβάνει μια καμπάνια για την πρόληψη της υγείας του κοινού και διαλέγει κεντρικό πρόσωπο του διαφημιστικού σποτ τον Μενέλαο, ως γιατρό. Εκείνος με τα χίλια ζόρια δέχεται και για τον Κωνσταντίνο απομένει ο ρόλος του βοηθητικού ηθοποιού, ενώ οι βλέψεις του ήταν για πολύ παραπάνω… Η Χαρά αναλαμβάνει το μακιγιάζ του Μενέλαου, κάτι που θ’ αποδειχθεί μοιραίο λάθος! Το ακόμη πιο μοιραίο είναι πως ο Μένιος πήρε πόστο ηχολήπτη! Έτσι το βίντεο μένει χωρίς ήχο, ο Μενέλαος χάνει την υπομονή του και εγκαταλείπει οριστικά το πρότζεκτ! Ο Μένιος αποφασίζει να επανορθώσει, ντουμπλάροντας ο ίδιος τη φωνή του Μενέλαου… Και σαν να μην έφταναν αυτά, ο Σάββας προθυμοποιείται να κάνει το μοντάζ, κάτι που θα δώσει τη χαριστική βολή! Όλο οι εμπλεκόμενοι φρίττουν με το αποτέλεσμα του βίντεο… όμως τι γνώμη θα ‘χει άραγε το κοινό;

Συντελεστές

Σενάριο: Νικόλας Στραβοπόδης

Σύμβουλος σεναρίου: Ντίνα Κάσσου

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης

Παραγωγή: JK PRODUCTIONS ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Πρωταγωνιστούν: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα