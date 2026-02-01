Το σόι σου – επόμενα επεισόδια: Ο Διονύσης ανακοινώνει πως ο Βαγγελάκης θα δοκιμάσει την χορτοφαγία

Ο απόλυτος χαμός έρχεται στα 2 επόμενα επεισόδια της δημοφιλής σειράς του Alpha «Το σόι σου» που θα προβληθούν την Πέμπτη και την Παρασκευή 5 και 6 Φεβρουαρίου 2025, στις 20:00 το βράδυ.

Ο Διονύσης ανακοινώνει στον Βαγγέλη πως ο Βαγγελάκης θα δοκιμάσει τη χορτοφαγία. Για να το καταφέρει αυτό, πρέπει ο μικρός να μείνει μακριά από τον παππού του. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια του «Το σόι σου» στον Alpha.

Το σόι σου: Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 20: «Τα λευκά ψέματα» – Πόσο εύκολο είναι να ειπωθεί μια αλήθεια που πληγώνει; Και πόσο πιο δύσκολο γίνεται, όταν ξέρεις ότι αυτή η αλήθεια, θα ανάψει τα αίματα; Γιατί όλοι γνωρίζουν τι έχει να γίνει, μόλις ο Χαμπέας ακούσει τον Διονύση να του ανακοινώνει ότι ο Βαγγελάκης θα δοκιμάσει τη χορτοφαγία! Και για να το καταφέρει αυτό ο μικρός, θα πρέπει να μείνει για λίγο μακριά από την επιρροή του παππού του! Πώς κρατάς όμως, χωριστά αυτούς τους δύο που είναι ντάλε – κουάλε; Και το κυριότερο, πώς πείθεις τον Χαμπέα να φάει… πρασινάδες; Το κυριακάτικο τραπέζι που θα στρωθεί αυτήν τη φορά στο Χαμπέικο, δε θα θυμίζει κανένα άλλο. Για πρώτη φορά η οικογένεια, αντί για κρέατα, πρόκειται να φάει… σπανακόρυζο!

Το σόι σου: Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 21: «Φύλαγε τα ρούχα σου» – Ένα διάστρεμμα έχει περιορίσει την κινητικότητα της Αντωνίας και έχει καλέσει την Αφρούλα να την βοηθήσει με τον Σπυράκο και τις δουλειές του σπιτιού. Παραδόξως, η συγκατοίκηση των δύο γυναικών αυτήν τη φορά κυλά ομαλά… ώσπου η Αφρούλα αποφασίζει να αναμιχθεί ενεργά στο γάμο της Αντωνίας και στη σχέση της με τον Κωνσταντίνο. Ο λόγος; Κάποια ύποπτα μηνύματα στο κινητό του Ζουζουνέλ… Η ανάμιξή της θα φέρει τριβή μεταξύ μητέρας και κόρης, η Αφρούλα όμως δε θα διστάσει να συμμαχήσει ακόμα και με την Αλεξάνδρα προκειμένου να σώσει τον γάμο της κόρης της. Βέβαια αυτή η ανίερη συμμαχία δε θα πάει ακριβώς όπως περίμενε…

Συντελεστές

Σενάριο: Νικόλας Στραβοπόδης

Σύμβουλος σεναρίου: Ντίνα Κάσσου

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης

Παραγωγή: JK PRODUCTIONS ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Πρωταγωνιστούν: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα