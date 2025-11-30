Το σόι σου – επόμενα επεισόδια: Πόλεμος στο Χαμπέικο με φόντο τα μαθήματα οδήγησης της Σάντρας

Γέλιο και απίστευτες εξελίξεις έρχονται στα 2 επόμενα επεισόδια της δημοφιλής σειράς του Alpha «Το σόι σου» που θα προβληθούν την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, στις 20:00 το βράδυ.

Η Σάντρα ξεκινά μαθήματα οδήγησης κι ο Βαγγέλης δεν αφήνει τον δάσκαλο σε ησυχία, αφού παρεμβαίνει συνεχώς για να τα μάθει η εγγονή του “όπως πρέπει”. Με φόντο αυτό, ξεκινά ολόκληρος πόλεμος για το αν η οδήγηση είναι το φόρτε των γυναικών. Ο πραγματικός χαμένος θα βγει ο Διονύσης. Πάμε να δούμε αναλυτικά όλα όσα θα γίνουν στο νέο διπλό επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου», στον Alpha.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σόι σου: Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025

Επεισόδιο 11: «Τα φύλα… παίζει» – Η Σάντρα ξεκινά μαθήματα οδήγησης κι ο Βαγγέλης, χωμένος στο πίσω κάθισμα, δεν αφήνει τον δύστυχο δάσκαλο σε ησυχία, αφού παρεμβαίνει συνεχώς για να τα μάθει η εγγονή του “όπως πρέπει”. Την ίδια στιγμή, στο σαλόνι πέφτει η ατάκα: “Η οδήγηση δεν είναι το φόρτε των γυναικών”… και κάπως έτσι ξεκινάει ο χαμός.

Η κόντρα της Λυδίας και του Σάββα, θα συμπαρασύρει ολόκληρη την οικογένεια. Η Χαρούλα και η Μπέλα αποφασίζουν να διεκδικήσουν το δίκιο τους, όμως πάνε για μαλλί και βγαίνουν… χτενισμένες! Ο Μιχάλης πετάει τις δικές του “επιστημονικές” θεωρίες για τα φύλα… μέχρι που τον προσγειώνει απότομα η Όλγα.

Υπάρχουν αντρικές και γυναικείες δουλειές σ’ ένα σπίτι; Υπάρχουν αγορίστικα και κοριτσίστικα παιχνίδια; Μέχρι να στρωθεί το τραπέζι, η απάντηση θα έχει δοθεί… το τίμημα όμως θα το έχει πληρώσει ο Διονύσης!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επεισόδιο 12: «Η Διάπλασις των Παίδων» – Ο Σάββας και η Λυδία αποφασίζουν να θέσουν νέους, αυστηρότατους κανόνες στις κόρες τους… ενώ την ίδια στιγμή η Αφρούλα καταφτάνει στο σπίτι των Τριαντάφυλλων!

Δυναμικό ξεκίνημα ημέρας και για τα δύο σπιτικά, με τη Χαρά να απειλεί τους γονείς της ότι θα φύγει και θα πάει να μείνει με τον Νάσο… και την Αφρούλα να απαιτεί να φιλοξενηθεί από την Αλεξάνδρα, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει, πως κάποιος θα κοιμηθεί στο σαλόνι! Η Αφρούλα που ήρθε για να μείνει, θέλει τώρα, να συμμετάσχει ενεργά και στην ανατροφή του Σπυράκου! Παράλληλα, ο Σάββας αποφασίζει να αποδεχτεί τον Νάσο και να κάνει την υπέρβαση: να τον καλέσει για φαγητό στους γονείς του!

Έτσι όλη η οικογένεια Τριανταφύλλου θα γνωρίσει, επίσημα πλέον, το αγόρι της Χαράς! Όταν όλες οι γενιές, γονείς, παιδιά, εγγόνια… και σύντροφοι, θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, η συνύπαρξη των γενεών προβλέπεται τουλάχιστον εκρηκτική! Και μέσα σε όλα, η Αντωνία ακόμα δεν έχει καταλάβει το λόγο της ξαφνικής επίσκεψης της μάνας της… ποιο μυστικό κουβαλάει η Αφρούλα;

Συντελεστές

Σενάριο: Νικόλας Στραβοπόδης

Σύμβουλος σεναρίου: Ντίνα Κάσσου

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης

Παραγωγή: JK PRODUCTIONS ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Πρωταγωνιστούν: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα