Το σόι σου – επόμενο επεισόδιο: H καριέρα της Λυδίας θα εκτοξευτεί με τον πιο παράδοξο τρόπο

Εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της δημοφιλής σειράς του Alpha «Το σόι σου» που θα προβληθεί την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2025, στις 20:00 το βράδυ.

Η φίλη της Αλεξάνδρας, η Παπαδροσοπούλου, ορίζει τη Λυδία μάνατζερ, για τη διαμονή των VIP προσώπων στα αρχοντικά που νοικιάζει. Λυδία και Μένιος πιάνουν σκληρή δουλειά μέχρι που ο δεύτερος κάνει γκάφα. Οι Τριαντάφυλλοι προσπαθούν να συμμαζέψουν τα ασυμμάζευτα. Μήπως η καριέρα της Λυδίας θα εκτοξευτεί, με τον πιο παράδοξο τρόπο; Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια του «Σόι Σου» στον Alpha.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σόι σου: Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Επεισόδιο 19: «Εργαζόμενο κορίτσι» – Η Λυδία ψάχνει απεγνωσμένα για δουλειά, χωρίς αποτέλεσμα. Ο Σάββας και οι δικοί του προσπαθούν να τη βοηθήσουν, κάτι για το οποίο η ίδια δε χαίρεται ιδιαίτερα. Ώσπου έρχεται η πρόταση της Αλεξάνδρας! Η φίλη της, η Παπαδροσοπούλου, ορίζει τη Λυδία μάνατζερ, για τη διαμονή των VIP προσώπων στα αρχοντικά που νοικιάζει. Η Λυδία ενθουσιασμένη, οργανώνει τα πάντα κι έχει βοηθό το Μένιο! Εκείνος εκτελεί χαρούμενος ό,τι του ανέθεσε ή μάλλον έτσι νομίζει… Όταν οι Τριαντάφυλλοι καταλαβαίνουν την γκάφα του Μένιου, προσπαθούν να συμμαζέψουν τα ασυμμάζευτα… Μήπως όμως το λάθος του Μένιου αντί για ολέθριο ήταν… ευεργετικό; Μήπως η καριέρα της Λυδίας θα εκτοξευτεί, με τον πιο παράδοξο τρόπο;

Συντελεστές

Σενάριο: Νικόλας Στραβοπόδης

Σύμβουλος σεναρίου: Ντίνα Κάσσου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης

Παραγωγή: JK PRODUCTIONS ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Πρωταγωνιστούν: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα