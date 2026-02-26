Το σόι σου – επόμενο επεισόδιο: Ιδιοκτήτης γραφείου τελετών μοιράζει κάρτες στους ασθενείς του Μενέλαου

Εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της γνωστής σειράς του Alpha, Το σόι σου που θα προβληθεί την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στις 21:00 το βράδυ.

Το σόι σου: Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 27: «Από δω παν’ κι άλλοι» – Ο Μενέλαος αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη νέα επιχείρηση που ανοίγει δίπλα στην κλινική του: ένα γραφείο τελετών! Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο ιδιοκτήτης του, ακολουθεί επιθετικές μεθόδους προώθησης, εισβάλλοντας στους χώρους της κλινικής και μοιράζοντας καρτούλες στους ασθενείς του Μενέλαου! Όταν ο Μενέλαος επιστρέφει σπίτι ταραγμένος και με την υπομονή του να έχει φτάσει στα όριά της από τις συνεχείς προστριβές με τον Αδαμάντιο, η Αλεξάνδρα αποφασίζει να προτείνει μία πιο διπλωματική προσέγγιση: γιατί να μην τον καλέσουν για φαγητό, ώστε να συζητήσουν πολιτισμένα; Βέβαια, με δεδομένο πως ο Αδαμάντιος δεν είναι ούτε ο πιο εύκολος, ούτε ο πιο ευχάριστος συνομιλητής, το γεύμα δε θα εξελιχθεί όπως θα περίμεναν… Ειδικά όταν θα αρχίσουν να βγαίνουν στο φως μυστικά… και απωθημένα!

Συντελεστές

Σενάριο: Νικόλας Στραβοπόδης

Σύμβουλος σεναρίου: Ντίνα Κάσσου

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης

Παραγωγή: JK PRODUCTIONS ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Πρωταγωνιστούν: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα