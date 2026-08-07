Άση Μπήλιου: Από τη νέα σεζόν στην καθημερινή ζώνη του Star το «Stars System»

H αστρολόγος Άση Μπήλιου είναι ένα από τα «δυνατά χαρτιά» του Star. Έτσι, συνεχίζουν την επιτυχημένη συνεργασία τους, με το «Stars System» να γίνεται καθημερινό στη συχνότητα του σταθμού.

Η Άση Μπήλιου, με τη γνώση, την εμπειρία και τη μοναδική της προσέγγιση στην αστρολογία, θα παρουσιάζει καθημερινά στο Star τις αστρολογικές προβλέψεις, τις εξελίξεις και χρήσιμες συμβουλές για κάθε ζώδιο, μέσα από το «Stars System».

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Αναλυτικά η ανακοίνωση του Star για την Άση Μπήλιου

«Το Star και η Άση Μπήλιου συνεχίζουν την επιτυχημένη συνεργασία τους, με το «Stars System» να γίνεται καθημερινό στη συχνότητα του Star, τη χρονιά που γιορτάζει 20 χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας.

Η αγαπημένη αστρολόγος Άση Μπήλιου, με τη γνώση, την εμπειρία και τη μοναδική της προσέγγιση στην αστρολογία, θα παρουσιάζει καθημερινά τις αστρολογικές προβλέψεις, τις εξελίξεις και χρήσιμες συμβουλές για κάθε ζώδιο, μέσα από το «Stars System».

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Με μια διαδρομή δύο δεκαετιών στην ελληνική τηλεόραση, το «Stars System» συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τους φίλους της αστρολογίας και μία αγαπημένη συνήθεια για το τηλεοπτικό κοινό.

Η νέα τηλεοπτική σεζόν σηματοδοτεί έναν ακόμη δημιουργικό κύκλο για την Άση Μπήλιου και το «Stars System», που συνεχίζουν δυναμικά στο Star, προσφέροντας καθημερινά έγκυρη αστρολογική ενημέρωση για κάθε ζώδιο».