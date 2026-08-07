Γιώργος Χριστοδούλου: Η γενιά μου βίωσε αλλεπάλληλα σημαντικά πολιτικά γεγονότα, τα οποία την επηρέασαν

Με αφορμή τη θεατρική του σύμπραξη με τη Βασιλική Τρουφάκου και τον Αργύρη Ξάφη, το φετινό καλοκαίρι, ο Γιώργος Χριστοδούλου μίλησε στο «Ερωτηματολόγιο» της εφημερίδας «Το Βήμα».

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Το Βήμα», ο Γιώργος Χριστοδούλου εστίασε στα πολιτικά γεγονότα που νιώθει πως επηρέασαν τη γενιά του.

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– Ο κόσμος στα δικά σας μάτια προχωράει γρήγορα ή αργά;

Σε κάποια πράγματα προχωράει αργά, σε κάποια γρήγορα. Η ταχύτητα αφορά συνήθως την τεχνολογία και την εφευρετικότητα ως προς το κυνήγι του κέρδους. Η βραδύτητα αφορά την αλλαγή της νοοτροπίας.

– Ό,τι είναι προοδευτικό σήμερα γίνεται συντηρητικό στο μέλλον;

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Υπάρχουν ιδέες που παραμένουν προοδευτικές στον πυρήνα τους, όσα χρόνια κι αν περάσουν. Συντηρητικές γίνονται οι ερμηνείες αυτών των ιδεών από ανθρώπους που, από προοδευτικοί και άρα ευέλικτοι στην εξέλιξη, μένουν αμετακίνητοι καταλήγοντας συντηρητικοί.

– Υπάρχει κάποιο πολιτικό γεγονός το οποίο να θεωρείτε ως εμπειρία που σας διαμόρφωσε;

Νιώθω ότι η γενιά μου βίωσε αλλεπάλληλα σημαντικά πολιτικά γεγονότα, τα οποία την επηρέασαν. Την διαμόρφωσαν. Προσωπικά, θα ξεχώριζα την είσοδο της Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Ένιωσα πως σηματοδοτούσε μια αλλαγή που με γέμιζε ανασφάλεια και απαισιοδοξία για το μέλλον. Η κρίση αυτή ακόμα δεν έχει φτάσει στην ακμή της. Είμαστε στην αρχή.