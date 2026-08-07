Μιχάλης Μιχαλακίδης: Το θέατρο είναι ένας αγώνας 90 λεπτά και η τηλεόραση είναι πέναλτι

Για τις διαφορές ανάμεσα σε θέατρο και τηλεόραση μίλησε, μεταξύ άλλων, ο δημοφιλής ηθοποιός Μιχάλης Μιχαλακίδης στη νέα συνέντευξη που έδωσε στην Αθηνά Κλήμη και τον Ανδρέα Ζωίτσα για το πρόγραμμα του Mad Tv.

Στην ίδια συνέντευξη ο ταλαντούχος ηθοποιός Μιχάλης Μιχαλακίδης απάντησε και σε σχέση με την πλέον δύσκολη συνθήκη που κλήθηκε να διαχειριστεί επί σκηνής

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«Νομίζω ότι είναι διαφορετικό πράγμα η τηλεόραση από το θέατρο. Ένας δάσκαλος μου λέει πως το θέατρο είναι ένας αγώνας 90 λεπτά και η τηλεόραση, όπως και ο κινηματογράφος, είναι πέναλτι. Αν δεν το βάλεις, το ξανακάνεις μέχρι να το βάλεις», επισήμανε αρχικά ο νεαρός ηθοποιός.

«Στο θέατρο ανεβαίνεις και πρέπει να επιβιώσεις, όση ώρα είναι η παράσταση, με κοινό από κάτω. Οποιαδήποτε συνθήκη και αν υπάρχει. Έχει πολλές δυσκολίες. Μια μέρα είχα κόψει το δάχτυλο μου, μια ώρα πριν από την παράσταση».

«Είχα πάει να πετάξω τα σκουπίδια και έτσι όπως σήκωσα τη σακούλα είχε ένα σπασμένο ποτήρι. Και σκίζεται όλο το δάχτυλο μου. Βγήκα και έπαιξα την παράσταση με το χέρι χιλιοδεμένο και μετά πήγα και έκανα έξι ράμματα στον ”Ευαγγελισμό”», συμπλήρωσε, ακόμα, ο Μιχάλης Μιχαλακίδης.