Τέλος ο Κωνσταντίνος Ζούλας από τον ΣΚΑΪ – Στα χέρια Αλαφούζου τα ηνία του σταθμού

Παρελθόν από τον ΣΚΑΪ αποτελεί ο Κωνσταντίνος Ζούλας, καθώς η συνεργασία του με τον Όμιλο του Φαλήρου δεν πρόκειται να ανανεωθεί. Η εξέλιξη εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αλλαγών στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας του σταθμού.

Ο Κωνσταντίνος Ζούλας, ο οποίος είχε αναλάβει στον ΣΚΑΪ τη θέση του προέδρου και εντεταλμένου συμβούλου ενημέρωσης, έχει συμβόλαιο που ισχύει έως τον Οκτώβριο του 2026, ωστόσο έχει ήδη ενημερωθεί ότι η συνεργασία του με τον Όμιλο δεν θα συνεχιστεί.

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Όπως έγραψε ο Γρηγόρης Μελάς στη στήλη του «Για ποιους χτυπάει η καμπάνα» στο newsit.gr, οι αλλαγές στον ΣΚΑΪ δεν περιορίζονται μόνο στην περίπτωση του Κωνσταντίνου Ζούλα, αλλά αφορούν συνολικά την ανώτατη διοικητική δομή του σταθμού.

«Σύμφωνα μάλιστα με τις ίδιες αξιόπιστες πηγές, τέλος μπαίνει και στη συνεργασία του ΣΚΑΪ με τον Κωνσταντίνο Ζούλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Ζούλας είχε αναλάβει, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Ομίλου, τη θέση του «Προέδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου Ενημέρωσης».

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Παράλληλα, οριστικό τέλος μπαίνει και στη συνεργασία του Γρηγόρη Δημητριάδη με τον Όμιλο του Φαλήρου.

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης είχε αναλάβει μόλις τον Μάρτιο του 2026 τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου ΣΚΑΪ, με το Διοικητικό Συμβούλιο να επισημαίνει τότε την πολυετή εμπειρία του και τη συμβολή του σε στρατηγικούς μετασχηματισμούς επιχειρήσεων.

Μετά τις δύο αυτές αποχωρήσεις, τα ηνία του σταθμού στις ανώτατες διοικητικές βαθμίδες αναμένεται, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, να αναλάβει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του Ομίλου, Γιάννης Αλαφούζος.