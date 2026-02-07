Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – επόμενα επεισόδια: Η Μαγδαληνή παίρνει αποστάσεις από τον Οδυσσέα

Νέες εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια του «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» του Alpha που θα παιχτούν την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 στις 22:30 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στις 23:00.

Η Ιουλία δέχεται επίσκεψη από την Ασπασία, με την οποία έρχεται σε αντιπαράθεση, όταν συνειδητοποιεί, ότι άφησε την οικογένειά της, για να κυνηγήσει την μουσική καριέρα. Ο Ηλίας προσπαθεί να κάνει καλή εντύπωση στη Μάρθα, ενώ ο Στάθης ανακαλύπτει, ότι ο Αρώνης μπλέκεται στις δουλειές τους, για να εντυπωσιάσει την Πολυξένη. Η Μαγδαληνή παίρνει τις αποστάσεις της από τον Οδυσσέα μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Πάμε να δούμε αναλυτικά όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της σειράς του Alpha, Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 29: Η Μελισσάνθη πείθεται, να μετακομίσει με τον Απόστολο στο κέντρο της Αθήνας, για να μη νιώθει ανήμπορος. Η Ιουλία δέχεται επίσκεψη από την Ασπασία, με την οποία έρχεται σε αντιπαράθεση, όταν συνειδητοποιεί, ότι άφησε την οικογένειά της, για να κυνηγήσει την μουσική καριέρα. Παράλληλα, πίσω στην Καλαμάτα, ο Σταύρος συνοδεύει στο νοσοκομείο την Δέσποινα, που νιώθει μερικές ενοχλήσεις. Ο Ηλίας προσπαθεί να κάνει καλή εντύπωση στη Μάρθα, ενώ ο Στάθης ανακαλύπτει, ότι ο Αρώνης μπλέκεται στις δουλειές τους, για να εντυπωσιάσει την Πολυξένη. Η Μαγδαληνή παίρνει τις αποστάσεις της από τον Οδυσσέα μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026

Επεισόδιο 30: Η Μελισσάνθη αιφνιδιάζεται απ’ τον ερχομό της Γιασεμής, μιας νεαρής υπηρέτριας απ’ την Νάξο. Ο Φωκάς τσακώνεται με την Ευανθία, όταν συνειδητοποιεί, ότι αποφάσισε να μείνει μόνιμα στη Ρόδο. Μια αδιαθεσία της Ιουλίας, θα αλλάξει τα δεδομένα μια για πάντα. Η Ασπασία εξοικειώνεται με την ζωή στο νησί και συνειδητοποιεί πως της αρέσει. Παράλληλα, ο Σταύρος στέκεται στην Δέσποινα, όταν ο Αχιλλέας την εγκαταλείπει. Η Πολυξένη απογοητεύει τους κοντινούς της ανθρώπους και ακούει παράπονα, καθώς ο Ηλίας πλέον καταλαμβάνει όλο το χρόνο της. Η Τζένη μεσολαβεί προκειμένου να τα ξαναβρούν η Μαγδαληνή και ο Οδυσσέας.

Συντελεστές

Απόδοση Σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στο ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη

Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Στο ρόλο του Γεράσιμου ο Γιώργος Χρυσοστόμου

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Διώνη Άβρα, Ειρήνη Βαλατσού, Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Βασιλώττος, Νικος Βατικιώτης, Μαρία Γερογιάννη, Αντώνης Γιαννακός, Θάλεια Γιαννίκου, Αργύρης Γκαγκάνης, Θέμις Γκέκου, Κωνσταντίνος Καίκης, Κωνσταντίνος Κοράκης, Κώστας Κορωναίος, Έλενα Μεγγρέλη, Αντιγόνη Μυλωνοπούλου, Βίβιαν Πανουτσοπούλου, Νίκος Παντελίδης, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Σωκράτης Πατσίκας, Ευρυδίκη Ποσταντζή, Δήμητρα Στογιάννη, Δήμητρα Σύρου, Γιώργος Τζαβάρας, Σόλων Τσούνης, Μυρτώ Φαραζή, Βαλέρια Χότζα, Αποστόλης Ψυχράμης.