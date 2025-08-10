Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Η ιστορία της Μαγδαληνής που κυνηγάει το όνειρό της και σπουδάζει στην Αθήνα

Η νέα σειρά του ALPHA, με τίτλο «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», που είναι βασισμένη στο best seller ομώνυμο μυθιστόρημα της Λένας Μαντά, έρχεται το φθινόπωρο με συγκλονιστικές ιστορίες που υπόσχονται να καθηλώσουν.

Η δραματική σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» ακολουθεί τις 5 κόρες της Θεοδώρας να παίρνουν διαφορετικούς δρόμους, μακριά από το σπίτι δίπλα στο ποτάμι και να προσπαθούν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους και οι ιστορίες τους ξεδιπλώνονται μέσω του ALPHA. Τη μικρότερη κόρη της Θεοδώρας, τη Μαγδαληνή, υποδύεται η Ασημένια Βουλιώτη.

Με ένα πρακτικό μυαλό αλλά και μια καρδιά γεμάτη όνειρα, η Μαγδαληνή ξεχώριζε πάντα για την εξυπνάδα της και τις σύγχρονες απόψεις της για τις σχέσεις, τον γάμο και τη θέση της γυναίκας στον κόσμο. Όταν η θεία της, Άννα, της προτείνει να φύγει από το χωριό και να τη φιλοξενήσει στον Πειραιά για να σπουδάσει Οικονομικά, η Μαγδαληνή δεν διστάζει.

Αφήνει πίσω τη μητέρα της, τις αδερφές της και τη γαλήνη της επαρχίας, αποφασισμένη να πάρει τη ζωή στα χέρια της. Η αθωότητά της συγκρούεται διαρκώς με τις απαιτήσεις της νέας της ζωής. Συχνά έρχεται σε ρήξη με τη θεία της, που προσπαθεί να την ελέγξει και να την προστατεύσει.

Κι όμως, η Μαγδαληνή δεν κάνει βήμα πίσω. Μένει πιστή στα όνειρά της, ακόμη κι όταν όλα γύρω της αλλάζουν. Η ιστορία της είναι μια ιστορία ενηλικίωσης. Μια διαδρομή από την απλότητα της επαρχίας στα σκοτεινά παιχνίδια της πόλης. Από την αθωότητα στον έρωτα και από την επιθυμία για σπουδές στη σκληρή πραγματικότητα των συμφερόντων.

H ιστορία της Μαγδαληνής

Η Μαγδαληνή μετά από παρότρυνση της θείας της Άννας (Μαριάννα Τουμασάτου), αφήνει το χωριό και τη μητέρα της για να πάει να ζήσει μαζί της και να σπουδάσει οικονομικά στον Πειραιά. Εκεί γνωρίζει τον Οδυσσέα (Δημήτρης Τσίκλης), γιο γνωστού επιχειρηματία με ύποπτες όμως δραστηριότητες.

Ο θυελλώδης έρωτας των δύο νέων, αν και ξεκινάει ως μέρος ενός σκοτεινού σχεδίου του θείου της Πέτρου (Γιάννης Στεφόπουλος), σύντομα παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Ο πόλεμος ανάμεσα στα επιχειρηματικά συμφέροντα που ελέγχουν το λιμάνι θα την εμπλέξει σε ένα κύκλο πάθους και εγκλήματος.

Πέντε αδερφές. Πέντε συγκλονιστικές ιστορίες. Μυστικά, έρωτες και κρυμμένα πάθη οδηγούν σε ένα προορισμό: Στο Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι. Μια καθηλωτική σειρά βασισμένη στο best seller της Λένας Μαντά.