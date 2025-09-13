Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Όλοι οι ρόλοι και οι ηθοποιοί που θα δούμε στη νέα σειρά του Alpha

Ένα από τα νέα τηλεοπτικά project που θα ενταχθούν τη σεζόν 2025-2026 στο πρόγραμμα του ALPHA είναι η δραματική σειρά εποχής «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι».

Πρόκειται για μία συγκινητική ιστορία που αφορά μία οικογένεια που ζει στην ελληνική επαρχία και η μητέρα μεγαλώνει τις 5 κόρες της. Οι κοπέλες είναι εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες μεταξύ τους και χαράσσουν άλλα μονοπάτια ζωής στη νέα σειρά του ALPHA, με πρωταγωνίστριες την Αναστασία Παντούση, τη Νάνσυ Μπούκλη, την Έβελυν Ασουάντ, την Ευγενία Ξυγκόρου και την Ασημένια Βουλιώτη. Πάμε να δούμε αναλυτικά όλους τους χαρακτήρες που θα παρακολουθήσουμε στο «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι».

Θεοδώρα (Πέγκυ Τρικαλιώτη)

Η Θεοδώρα είναι η μητέρα των πέντε κοριτσιών, μια γυναίκα δυναμική κι αφοσιωμένη στην οικογένειά της. Είναι η σιωπηλή δύναμη που κρατά την οικογένεια ενωμένη, θυσιάζοντας προσωπικές επιθυμίες για το καλό των παιδιών της. Χάνει τον άντρα της, Γεράσιμο, σε νεαρή ηλικία και καλείται να μεγαλώσει τις 5 κόρες της με τη βοήθεια της μητέρας της, Ιουλίας.

Είναι μια γυναίκα που βιώνει τη χαρά, τον πόνο και τις ανατροπές της ζωής με αξιοπρέπεια, κρύβοντας τις ανησυχίες και τις θυσίες της πίσω από ένα ήρεμο και γλυκό χαμόγελο. Με καρτερικότητα και απέραντη στοργή, παλεύει να προστατεύσει τις κόρες της από τις δυσκολίες της ζωής, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να τους μεταδώσει αξίες και αρχές.

Παρόλο που φαίνεται εύθραυστη και γλυκιά, η Θεοδώρα διαθέτει ατσάλινη θέληση. Είναι η πυξίδα των παιδιών της, ο συνδετικός κρίκος που, παρά τις καταιγίδες που έρχονται, φροντίζει να κρατά την οικογένεια όρθια. Οι επιλογές της, άλλοτε επιβεβλημένες από τις κοινωνικές συνθήκες κι άλλοτε από την ίδια την αγάπη της, διαμορφώνουν τη μοίρα τόσο της ίδιας όσο και των παιδιών της, χαράσσοντας μια πορεία γεμάτη συγκίνηση, πόνο, αλλά και στιγμές απόλυτης τρυφερότητας.

Γεράσιμος (Γιώργος Χρυσοστόμου)

Ο Γεράσιμος είναι εργατικός, δίκαιος αλλά και ομορφόπαιδο. Στύβει την πέτρα με τα χέρια. Πάνω από όλα όμως είναι περήφανος. Αγάπησε την Θεοδώρα βαθιά και μαζί κάνανε πέντε κόρες. Ποτέ δεν τον πείραξε που δεν ήρθε γιος. Όταν μολύνεται το πόδι του αρνείται να το κόψει αφού έχει στο μυαλό του τους ανάπηρους πολέμου και δεν αντέχει στην ιδέα να μείνει σακάτης, μισός, λειψός. Συνειδητά και με το κεφάλι ψηλά, πεθαίνει από σηψαιμία στα 46 του, το 1942.

Μελισσάνθη Φατούρου (Αναστασία Παντούση)

Η Μελισσάνθη είναι η μεγαλύτερη από τις πέντε αδερφές. Γεννημένη και μεγαλωμένη στον Όλυμπο, από τον Γεράσιμο, που πέθανε όταν εκείνη ήταν 15 ετών, και την Θεοδώρα. Είναι παντρεμένη μια δεκαετία με τον 50χρονο καπνοβιομήχανο, Απόστολο Φατούρο. Ζουν στην Αθήνα μια μεγαλοαστική ζωή με έντονο ερωτικό πάθος και βαθιά αγάπη, αλλά ακόμη δεν έχουν κάνει παιδιά, κι αυτό την πονάει.

Είναι εντυπωσιακά όμορφη, ευαίσθητη, στοργική, προστατευτική και από μικρή ονειρευόταν την «μεγάλη» ζωή. Είναι επιρρεπής στα πάθη και έχει μια αμφιλεγόμενη σχέση με τη χαρτοπαιξία. Συχνά, νιώθει μόνη και αταίριαστη στον κοινωνικό κόσμο του Απόστολου λόγω της καταγωγής της, μέχρι που γνωρίζει τον συνομήλικό της, Άγγελο Φλεριανό, και όλα ανατρέπονται.

Απόστολος Φατούρος (Αλέξανδρος Σταύρου)

Ο Απόστολος είναι εύπορος καπνοβιομήχανος και σύζυγος της Μελισσάνθης, τα τελευταία δέκα χρόνια. Η πρώτη του γυναίκα αρρώστησε και πέθανε νέα πριν προλάβουν να κάνουν οικογένεια. Ώσπου να γνωρίσει τη Μελισσάνθη διατηρούσε ερωτικές σχέσεις με πολλές κυρίες του κύκλου του. Ωστόσο, η γνωριμία του με την 20χρονη τότε Μελισσάνθη του άλλαξε τη ζωή.

Είναι ευγενής, εργατικός, ευφυής, προστατευτικός και απόλυτα ερωτευμένος με τη σύζυγό του. Αν και ο γάμος του είναι ευτυχισμένος, ανησυχεί μήπως δεν ικανοποιεί όσο θα έπρεπε την Μελισσάνθη και τη χάσει λόγω της διαφοράς ηλικίας τους, την έλλειψη παιδιών και ενός προβλήματος υγείας που έχει στην καρδιά του και το κρύβει. Έχει έναν επιστήθιο φίλο, τον Χρήστο Πετμεζά, με τον οποίο αλληλοστηρίζονται.

Άγγελος Φλεριανός (Θάνος Λέκκας)

Ο Άγγελος είναι γόνος πλούσιας οικογένειας και απόφοιτος της αρχιτεκτονικής του Παρισιού. Επέστρεψε στην Αθήνα για να αναλάβει το αρχιτεκτονικό γραφείο του εκλιπόντος πατέρα του-φίλου του Απόστολου Φατούρου, ύστερα από τις ισχυρές παραινέσεις της μητέρας του, Θεώνης Φλεριανού, η οποία προσπαθεί να τον βάλει στον ίσιο δρόμο.

Είναι εντυπωσιακά όμορφος, κοσμογυρισμένος, ελεύθερο πνεύμα, λάτρης της τέχνης, τολμηρός, διεκδικητικός και περιζήτητος γαμπρός. Ερωτεύεται σφόδρα τη Μελισσάνθη και προσπαθεί να την κάνει δική του.

Νίτσα Πετμεζά (Άννη Θεοχάρη)

Η Νίτσα είναι σύζυγος του Χρήστου Πετμεζά, καρδιακού φίλου του Απόστολου. Έχει ιδιαίτερη έφεση στο κουτσομπολιό και τα παρατηρεί όλα. Είναι ό,τι κοντινότερο έχει σε φίλη η Μελισσάνθη, από τον κοινωνικό κύκλο του άντρα της. Είναι εξωστρεφής, πληθωρική, έντονη, νευρική και με χιούμορ ενώ μιλάει ακατάπαυστα.

Χρήστος Πετμεζάς (Αργύρης Αγγέλου)

Ο Χρήστος είναι έμπιστος φίλος του Απόστολου και παντρεμένος με τη Νίτσα. Είναι ευγενής, προστατευτικός, υπομονετικός, ενθουσιώδης, ενημερωμένος σχετικά με το πολιτικό-κοινωνικό γίγνεσθαι και έχει έφεση στην απιστία.

Ιουλία Καραπάνου (Νάνσυ Μπούκλη)

Η Ιουλία μεγάλωσε σε ένα μικρό χωριό κοντά στον Όλυμπο μαζί με τις άλλες 4 αδερφές της. Έχασε τον πατέρα της σε μικρή ηλικία πράγμα που την στιγμάτισε για το υπόλοιπο της ζωής της κάνοντας την πιο ευαίσθητη αλλά την ίδια στιγμή και πιο δυναμική. Είναι ήσυχη, γλυκιά κοπέλα και ποτέ δεν είχε μεγάλα όνειρα και αξιώσεις όπως οι αδερφές της. Το μόνο που ήθελε ήταν να παντρευτεί από έρωτα και να κάνει οικογένεια. Δεν είχε ποτέ την επιθυμία να φύγει από το χωριό της, ο κεραυνοβόλος όμως έρωτας με τον Θεσσαλονικιό Φωκά Καραπάνο την κάνει να αφήσει για πάντα το σπίτι δίπλα στο ποτάμι για να ζήσει μαζί του, πράγμα που αποδεικνύει ότι για τον έρωτα είναι ικανή να κάνει τα πάντα.

Είναι ετοιμόλογη, έξυπνη και δεν επιτρέπει σε κανέναν και καμία να την κοροϊδέψει. Προτιμάει να βλέπει το καλό στους άλλους και γι’ αυτό το λόγο δεν μπορεί καθόλου να υποψιαστεί την σκευωρία που στήνει η πεθερά της πίσω από την πλάτη της για να την χωρίσει από τον Φωκά. Είναι αρκετά παρορμητική και αφήνει τα συναισθήματά της να την ελέγχουν αλλά όταν ηρεμεί και βλέπει τα πράγματα πιο ήρεμα και ψύχραιμα, μπορεί να συγχωρήσει ακόμα και την μεγαλύτερη προδοσία.

Φωκάς Καραπάνος (Μιχάλης Τιτόπουλος)

Ο Φωκάς είναι γεννημένος και μεγαλωμένος στη Θεσσαλονίκη από μια αρκετά ευκατάστατη οικογένεια. Είναι μηχανικός και γνώρισε την Ιουλία τυχαία όταν πήγε στο χωριό της με μια ομάδα για την κατασκευή του δρόμου. Είναι πολύ γλυκός και ήρεμος άνθρωπος, ικανός όμως να τα βάλει και με θηρία και για να προστατέψει τους ανθρώπους που αγαπάει.

Είναι αρκετά σχολαστικός, οργανωτικός, δίκαιος και προσπαθεί να εξετάζει πάντα τις καταστάσεις μία και δύο φορές προτού δράσει. Δεν παίρνει εύκολα πρωτοβουλίες και αποφάσεις, όταν όμως το κάνει είναι σίγουρος ότι αυτό είναι το σωστό και δεν έχει δεύτερες σκέψεις.

Ευανθία Καραπάνου (Μαρία Τζομπανάκη)

Η Ευανθία είναι παντρεμένη με τον Κυριάκο και έχουν έναν μοναχογιό, τον Φωκά. Είναι πολύ σκληρή και απόλυτη στις απόψεις της, κολλημένη στην δική της οπτική των πραγμάτων και δεν ακούει κανέναν. Θέλει να δει τον Φωκά, με μια γυναίκα πιο πλούσια από εκείνον και με μια καλή κοινωνική θέση. Εστιάζει στο «φαίνεσθαι» και δεν περνάει στην ουσία, γι’ αυτό και έχει απορρίψει την Ιουλία από την πρώτη στιγμή που την γνώρισε αφού την θεωρεί ένα απλό κορίτσι του χωριού.

Αν και η ίδια στα παντρεύτηκε τον Κυριάκο από έρωτα, πηγαίνοντας κόντρα στον πατέρα της, που δεν τον ήθελε εξαιτίας της κοινωνικής του τάξης, πλέον κάνει τα ίδια και χειρότερα στον Φωκά για να τον χωρίσει από την γυναίκα του. Όμως δεν έχει συνειδητοποιήσεις ότι τις σκευωρίες της θα τις πληρώσει πολύ ακριβά.

Κυριάκος Καραπάνος (Βασίλης Χαλακατεβάκης)

Ο Κυριάκος είναι ο πατέρας του Φωκά και σύζυγος της Ευανθίας. Προέρχεται από μια εργατική οικογένεια αλλά κατάφερε να ανεβεί κοινωνικά και να αποκτήσει αρκετά χρήματα δουλεύοντας σκληρά. Έχει μια μεγαλύτερη αδερφή την Μέλπω, η οποία ζει μόνιμα στο Αμβούργο με τον Γερμανό σύζυγό της και τη βλέπει μια στο τόσο, όταν τους επισκέπτεται. Ερωτεύτηκε παράφορα την Ευανθία και προσπάθησε πολύ για να την κατακτήσει. Με τα χρόνια όμως την βλέπει να αλλάζει και να γίνεται σκληρή, ενώ ο ίδιος μέσα του παραμένει ακόμα παιδί. Έχει πολύ καλή σχέση με τον Φωκά και καταλαβαίνει τα θέλω και τις επιλογές του.

Είναι πολύ υποστηρικτικός και με μεγάλη κατανόηση. Ξέρει να ακούει τους άλλους και προσπαθεί όσο μπορεί να δίνει λύσεις και να εξισορροπεί τα πράγματα όταν η κατάσταση εκτροχιάζεται εξαιτίας της Ευανθίας.

Σίμος Ζαγορίτης (Σόλων Τσούνης)

Ο Σίμος είναι φίλος και συνάδελφος του Φωκά. Προέρχεται από καλή οικογένεια της Θεσσαλονίκης και ο πατέρας του είναι γνωστός δικηγόρος, ο ίδιος όμως ποτέ δεν ήθελε να ακολουθήσει τα χνάρια του πατέρα του και τον κέρδισε το αρχιτεκτονικό σχέδιο.

Είναι καλός άνθρωπος και έχει χιούμορ απλώς με τα χρόνια έχει κάπως βουλιάξει στην καθημερινότητά του. Τον έχει απορροφήσει η δουλειά και άθελα του παραμελεί την Ευγενία, τη σύζυγό του, την οποία αγαπάει πολύ. Είναι ανοιχτόμυαλος και με σφαιρική γνώση για τα πράγμα και εμπεριστατωμένη άποψη για πολλά θέματα. Στηρίζει τους φίλους και τους ανθρώπους που αγαπάει και έχει πολύ μεγάλη κατανόηση και υπομονή.

Ευγενία Ζαγορίτη (Τόνια Μαράκη)

Η Ευγενία είναι η σύζυγος του Σίμου και φίλη με την Ιουλία. Είναι μια γυναίκα που της αρέσουν τα λούσα, τα ψώνια και η καλή ζωή, χωρίς όμως να θεωρεί αυτό το παν. Είναι όπως λέει και το τραγούδι, και του λιμανιού και του σαλονιού, πράγμα που την κάνει και ιδιαίτερα γοητευτική και ακαταμάχητη στους άνδρες. Είναι από ένα χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη και κατά κάποιον τρόπο βλέπει στην Ιουλία τον εαυτό της όταν πρωτομπήκε στον κοινωνικό κύκλο του Σίμου.

Ζητάει την επιβεβαίωση από τους άλλους και κυρίως από τον άντρα της, και όταν νιώθει πως δεν παίρνει αυτό που θέλει, το διεκδικεί. Καταλήγει να δημιουργεί έναν παράνομο δεσμό με έναν συνάδελφο του άντρα της, πράγμα που άθελά της την μπλέκει στο κόλπο της Ευανθίας για να χωρίσει τον γιο της από την Ιουλία.

Ασπασία Μαντέκα (Έβελυν Ασουάντ)

Η Ασπασία είναι η τρίτη κατά σειρά κόρη της Θεοδώρας και του Γεράσιμου. Μεγάλωσε στο μικρό χωριό στις παρυφές του Ολύμπου μαζί με τις αδερφές της, στις οποίες τραγουδούσε με την υπέροχη φωνή της. Αυτή η φωνή έκανε και τον Σταύρο, τον άντρα της, να την ερωτευτεί και να την πάει νύφη στην Καλαμάτα, όπου μένουν με την μητέρα του, την κυρά Στέλλα.

Ανήσυχο πνεύμα, δεν τις αρέσουν οι τυπικότητες και θέλει να ζήσει τη ζωή στην ολότητά της. Αγαπάει βαθιά τον σύζυγο και τις δύο κόρες τους, όμως η ζωή της νοικοκυράς δεν της είναι αρκετή. Στο τραγούδι, η Ασπασία βρίσκει τον ενθουσιασμό, την έξαψη και τον ερωτισμό που λείπει από την ζωή της με τον Σταύρο και τα παιδιά. Όμως, αυτή, η βαθιά της επιθυμία, φέρνει τριβές με τον Σταύρο και η Ασπασία προσπαθεί διακαώς να ισορροπήσει ανάμεσα στη νύχτα και την οικογένεια, ανάμεσα στο να είναι γυναίκα και στο να είναι μητέρα.

Σταύρος Μαντέκας (Δημήτρης Αποστολόπουλος)

Ο Σταύρος είναι ο σύζυγος της Ασπασίας. Έχασε τον πατέρα του μικρός και από νωρίς ανέλαβε τον βιοπορισμό της οικογένειας ως οδηγός φορτηγών. Μαγεύτηκε από την φωνή και της ομορφιά της Ασπασίας και ερωτεύτηκε τον δυναμισμό της. Λατρεύει τις δυο κόρες τους, αν και πάντα ήθελε και έναν γιο.

Είναι ευγενικός, ευχάριστος και πολύ εργατικός αλλά παράλληλα είναι κι ένας άντρας παραδοσιακών αρχών που όμως είναι διατεθειμένος να αλλάξει για χάρη της γυναίκας που αγαπάει. Οι συνεχείς υποχωρήσεις που καλείται να κάνει σε βάρος της ήρεμης οικογενειακής ζωής που επιθυμεί, τον οδηγούν σε αδιέξοδα και ενίοτε σε εκρήξεις.

Κυρά Στέλλα Μαντέκα (Ιωάννα Μαυρέα)

Η κυρά Στέλλα είναι η μητέρα του Σταύρου και πεθερά της Ασπασίας. Μένει στην Καλαμάτα με τον γιο της καθώς έχασε τον σύζυγό της νωρίς και δεν έφτιαξε ξανά τη ζωή της με άλλον άντρα. Απλή γυναίκα, μεγαλωμένη σε χωριό. Είναι πρόσχαρη και διακριτική. Αγωνιά για την ευτυχία της οικογένειας του γιου της, οπότε συχνά γίνεται διαιτητής στις κόντρες του ανδρόγυνου και δεν φοβάται ακόμη και να μαλώσει τον Σταύρο όταν χρειάζεται.

Το φλερτ που δέχεται από τον Αλέκο, το αφεντικό του Σταυρού, με τον οποίο γνωρίζονται πολλά χρόνια και είναι σχεδόν σαν οικογένεια, ξυπνάει μέσα της μια επιθυμία ξεχασμένη, την οποία φοβάται να εξερευνήσει, αλλά ίσως της είναι απαραίτητη.

Στέλλα (Σμαράγδα Κολοβελώνη)

Η μεγάλη κόρη Ασπασίας και Σταύρου. Όμορφη και φωτεινή παρουσία. Αποζητάει συνεχώς την προσοχή της μάνας της και είναι κολλημένη σε αυτήν. Είναι μια μικρή Ασπασία: λέει την γνώμη της και διεκδικεί όσα θέλει. Με την μικρή της αδερφή κοντράρονται συχνά, αλλά την αγαπάει και την προστατεύει.

Θεοδώρα (Σοφία Κοκοτά)

Η μικρότερη κόρη της Ασπασίας και του Σταύρου, ήσυχο παιδί που κλαίει ελάχιστα. Δεν έχει ανάγκη τις αγκαλιές της μητέρας της, αντιθέτως είναι κολλημένη με τον πατέρα της. Χαμηλών τόνων, παρατηρεί τα πάντα και τα σχολιάζει με πιο ενήλικο τρόπο. Αγαπάει και θαυμάζει την μεγαλύτερή της αδερφή, αν και συχνά την θεωρεί ανώριμη.

Κυρ Αλέκος Γιαγκούσης (Κώστας Αποστολάκης)

Ο κυρ Αλέκος είναι το αφεντικό του Σταύρου. Λαϊκός χαρακτήρας και πολύ τίμιος. Αγαπάει τον Σταύρο σαν παιδί του και ήλπιζε να τον παντρέψει με την κόρη του, αλλά υποχώρησε στις επιθυμίες των παιδιών.

Έχασε την γυναίκα του νωρίς και αποφάσισε να μην παντρευτεί ξανά μέχρι τουλάχιστον να τακτοποιηθεί η κόρη του. Μετά τον γάμο της Δέσποινας, νιώθει ελεύθερος να διεκδικήσει την γυναίκα την οποία αγάπησε μέσα από τα χρόνια, την κυρά-Στέλλα.

Δέσποινα Λιναρά (Ειρήνη Βαλατσού)

Η Δέσποινα είναι κόρη του Κυρ-Αλέκου και καλή φίλη του Σταύρου, αλλά και της Ασπασίας. Παντρεύεται έναν ναυτικό, τον Αχιλλέα Λιναρά. Όταν ο έρωτας καταλαγιάζει, το ελεύθερο πνεύμα του Αχιλλέα, και η συνεχής απουσία του στα καράβια, την τρομοκρατούν καθώς συνειδητοποιεί πόσο μόνη νιώθει. Προσπαθεί να έχει τη ζωή που θέλει μαζί του, όμως συχνά αναρωτιέται εάν θα ήταν πιο ευτυχισμένη με κάποιον σαν τον Σταύρο…

Είναι ήρεμη παρουσία, χαμογελαστός και τρυφερός άνθρωπος. Είναι παραδοσιακών αρχών και ονειρεύεται μια οικογένεια με πολλά παιδιά.

Πολυξένη (Ευγενία Ξυγκόρου)

Η Πολυξένη πάντα είχε ένα όνειρο: να γίνει διάσημη ηθοποιός. Από μικρή παρατηρεί και ενημερώνεται για το θέατρο όσο περισσότερο μπορεί στο χωριό της στον Όλυμπο. Έχει ελάχιστες εμπειρίες και αυτό την κάνει τολμηρή, αφού έχει αγνοία κινδύνου. Η φιλοδοξία και η δίψα της για ζωή συχνά την κάνουν να φέρεται παρορμητικά κάνοντας λάθη, όμως μαθαίνει από αυτά και διορθώνεται.

Μέσα από τις σχέσεις με τους ανθρώπους του μπουλουκιού η Πολυξένη μαθαίνει να βάζει τον εγωισμό της κάτω, να παραδέχεται τα λάθη της, να κάνει ειρήνη και να συγχωρεί. Αποκτά εφόδια που της είναι πολύ χρήσιμα στη μετέπειτα ζωή της, όταν πια γίνεται μια ώριμη γυναίκα και πετυχημένη σταρ του σινεμά και του θεάτρου. Μέχρι να φτάσει όμως εκεί περνάει πολλά κύματα και τα μεγαλύτερα αφορούν τον έρωτα, του οποίου τη δύναμη απαξιώνει από όταν ήταν μικρή. Το κύμα του έρωτα όμως είναι πάντα τόσο ορμητικό που τους παρασέρνει όλους, ακόμα και όσους επιδεικνύουν τόσο σθεναρή αντίσταση όση η Πολυξένη.

Μάρθα Λοΐζου (Στεφανία Γουλιώτη)

Η Μάρθα είναι μία χειραφετημένη, ώριμη, κατασταλαγμένη γυναίκα που ξέρει τι θέλει από τη ζωή. Δεν φοβήθηκε να τα σπάσει με τον πατέρα της και να απαρνηθεί τις ανέσεις που της πρόσφερε η πλούσια οικογένειά της για να ακολουθήσει έναν έρωτα και μια ζωή στα μπουλούκια παρόλο που δεν ήταν το όνειρο της να γίνει ηθοποιός. Αν και εκείνος ο έρωτας έληξε άδοξα, έμεινε με τον θίασο του Λάμπρου γιατί ξέρει καλά να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες που της προσφέρονται από τη ζωή.

Εκεί γνωρίζει και την Πολυξένη. Διακρίνοντας το ταλέντο της και αναγνωρίζοντας τις προοπτικές της, αποφασίζει να φροντίσει για την ανέλιξή της. Δείχνει υπομονή και κατανόηση στον ατίθασο χαρακτήρα της γιατί εκτός από το ταλέντο της πιστεύει και στην ακατέργαστη εσωτερική της αξία. Ξέρει να αγαπάει και να στηρίζει, είναι συντροφική και έχει μία ώριμη ισότιμη σχέση με τον Στάθη, όμως ο γάμος δεν είναι η προτεραιότητα της.

Στάθης Καφαντάρης (Στέλιος Ξανθουδάκης)

Ο Στάθης είναι αστός, προέρχεται από πολύ καλή οικογένεια, έχει άριστη μόρφωση, πραγματική καλλιέργεια και αξίες. Είναι πολύ ερωτευμένος με τη Μάρθα, θαυμάζει το χαρακτήρα και το δυναμισμό της καθώς είναι απαλλαγμένος από τις αγκυλώσεις της πατριαρχίας.

Αποφασίζει να τη βοηθήσει στο στόχο της με την Πολυξένη, αφού είναι άνθρωπος που έχει αρκετές γνωριμίες. Αναγνωρίζει κι εκείνος το ταλέντο και τις προοπτικές της Πολυξένης, είναι όμως πιο επιφυλακτικός λόγω του χαρακτήρα της. Πιστεύει ότι ο παρορμητισμός της και η άγνοια της αποτελούν επικίνδυνα στοιχεία για την πορεία της, και κατ΄ επέκταση αυτό επηρεάζει την προσωπική του σχέση με τη Μάρθα.

Λάμπρος Ζαμπούλης (Κώστας Κορωναίος)

Ο Λάμπρος είναι βετεράνος του θεάτρου, πολύ ταλαντούχος ηθοποιός που από κακές συγκυρίες, προδοσίες και εξάρτηση από το αλκοόλ, έχει απογοητευτεί και βρίσκεται σε παρακμή. Χάρη στη βοήθεια της γυναίκας του, Ζωής, έχει καταφέρει να σταθεί στα πόδια του και να συστήσει αυτό το μικρό θίασο, που για εκείνον είναι η αιτία της ύπαρξής του.

Είναι γλυκός άνθρωπος, έντιμος και δίκαιος, με συχνές όμως εκρήξεις θυμού. Περνάει δυσκολίες λόγω της πτώσης των μπουλουκιών από την άνοδο του κινηματογράφου, που επιβαρύνουν περισσότερο τον ήδη μέτριο θίασο του.

Είναι ο μόνος που επιμένει να πάρουν την Πολυξένη στον θίασο και τελικά ανταμείβεται για την απόφασή το ταλέντο της ευνοεί τις εισπράξεις του θιάσου. Η σχέση του με την Πολυξένη μοιάζει με τη σχέση πατέρα-κόρης, την αγκαλιάζει, τη μαλώνει, τη βοηθάει και θέλει το καλό της.

Ζωή Ζαμπούλη (Δήμητρα Σύρου)

Η Ζωή απαρνήθηκε τη δική της καριέρα, καθώς αφιερώθηκε στη φροντίδα του Λάμπρου. Ενώ ήταν καλή ηθοποιός, άφησε πίσω τον εαυτό της. Δεν φαίνεται να διαμαρτύρεται γι’ αυτό επειδή αγαπάει το Λαμπρό, εντούτοις υπάρχει μία σιωπηλή διαμαρτυρία για το χαμένο ταλέντο της.

Η σχέση της με την Πολυξένη έχει πολλές κόντρες, όμως με τον καιρό συνηθίζουν και αποδέχονται η μία την άλλη.

Πελαγία Ζαχαράκη (Έλενα Μεγγρέλη)

Η Πελαγία είναι μία χαριτωμένη απλή κοπέλα που ψάχνει την αγάπη. Στα ερωτικά η τύχη της πηγαίνει κόντρα και ο Πασχάλης με τον οποίο αρχικά είναι ερωτευμένη την υποτιμά, όμως αυτή δε σταματά να διεκδικεί την αγάπη που χρειάζεται στη ζωή της. Αν και έχουν δύο τελείως αντιθετικούς χαρακτήρες, με την Πολυξένη αναπτύσσει μια ουσιαστική φιλία και δίπλα της θα έχει ένα νέο ξεκίνημα.

Γλυκιά, λίγο αστεία, λίγο κλαψιάρα και ναζιάρα. Είναι αγαπητή σε όλους στο θίασο.

Πασχάλης Καβαλιέρος (Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου)

Ο Πασχάλης είναι γοητευτικός αλλά και αστείος. Έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, πιστεύει ότι είναι πολύ καλός ηθοποιός και ακόμα καλύτερος εραστής.

Στην αρχή προσεγγίζει ερωτικά την Πολυξένη αλλά εκείνην δεν την ενδιαφέρει ο έρωτας, ούτε του Πασχάλη ούτε κανενός άλλου, αφού το μόνο που την νοιάζει είναι το σανίδι του θεάτρου. Καταφέρνει να ξεπεράσει την απόρριψη της και γίνονται φίλοι για μια ζωή.

Θωμάς Καρατζάς (Σωκράτης Πατσίκας)

Ο Θωμάς έχει αγνά ιδανικά, είναι ρομαντική ψυχή, έχει αγωνιστεί για μεγάλες ιδέες έχει υπάρξει πολιτικοποιημένος αλλά και στοχοποιημένος.

Εγκατέλειψε τη δράση του στην Αντίσταση των καλλιτεχνών όταν εξελίχθηκαν αλλιώς τα πράγματα στον εμφύλιο. Ειρηνοποιό στοιχείο και ήρεμη δύναμη στο θίασο, δίνει στην Πολυξένη βοήθεια όταν αυτή το χρειάζεται.

Μαγδαληνή (Ασημένια Βουλιώτη)

Η Μαγδαληνή είναι η μικρότερη από τις πέντε κόρες της Θεοδώρας. Έξυπνη και ετοιμόλογη, έχει δείξει από πολύ μικρή πως θέλει να σπουδάσει. Οι προχωρημένες απόψεις της για τις σχέσεις και τον γάμο προκαλούν συχνά στους άλλους αμηχανία. Προσαρμόζεται εύκολα στις νέες συνθήκες, αλλά δεν κάνει υποχωρήσεις από τα όνειρά της.

Της λείπει η μητέρα της, στην οποία στέλνει τακτικά γράμματα και έρχεται συχνά σε σύγκρουση με τη θεία της επειδή γίνεται υπερπροστατευτική μαζί της και προσπαθεί να ελέγξει κάθε της κίνηση. Παρά το πρακτικό μυαλό της, διατηρεί την αθωότητα του κοριτσιού της επαρχίας και γοητεύεται από τη ρομαντική διάσταση του έρωτα.

Οδυσσέας Σκλαβοδήμος (Δημήτρης Τσίκλης)

Ο Οδυσσέας είναι ο μοναχογιός του ισχυρότερου επιχειρηματία του Πειραιά. Βρίσκεται σε διαρκή κόντρα με τον πατέρα του, Ιάκωβο, εξαιτίας της προσωπικής ζωής του και κυρίως της απροθυμίας του να ασχοληθεί με τις βρώμικες δουλειές του. Αλλάζει συνέχεια ερωτικές συντρόφους μέχρι που γνωρίζει τη Μαγδαληνή και καταλαβαίνει πως αυτή είναι η γυναίκα της ζωής του.

Είναι το παιδί που σε όλη του τη ζωή παλεύει να αποτινάξει από πάνω του τη βαριά κληρονομιά του, αλλά τελικά θα αναγκαστεί να αναλάβει το ρόλο του αρχηγού ενός σκοτεινού επιχειρηματικού κυκλώματος προκειμένου να προστατέψει το πρόσωπο που αγαπάει.

Άννα Σαραντάρη (Μαριάννα Τουμασάτου)

Η Άννα είναι αδερφή της Θεοδώρας και θεία της Μαγδαληνής, στην οποία βλέπει την κόρη που δεν κατάφερε να αποκτήσει ποτέ. Παντρεμένη με έναν Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία, τον Πέτρο Σαραντάρη, έχει ζήσει πολλά χρόνια στο Σικάγο, πριν επιστρέψει μαζί του στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στον Πειραιά, αναζητώντας μια πιο ήρεμη και ασφαλή ζωή.

Ανήσυχη και υπερπροστατευτική, προσπαθεί διαρκώς να κερδίσει την εμπιστοσύνη της ανιψιάς της και συγκρούεται με τον άντρα της, όταν καταλαβαίνει ότι προσπαθεί να την μπλέξει στα σκοτεινά του σχέδια.

Πέτρος Σαραντάρης (Γιάννης Στεφόπουλος)

Ο Πέτρος είναι σύζυγος της Άννας και της έχει υποσχεθεί μια καλύτερη ζωή στην Ελλάδα μετά τις περιπέτειες που έζησαν στην Αμερική. Αναζητώντας όμως το γρήγορο κέρδος δεν αργεί να αναμειχθεί σε επικίνδυνες ιστορίες.

Δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει σαν δόλωμα τη Μαγδαληνή για να πραγματοποιήσει τα σχέδια του και παρασύρεται εύκολα από τις υποσχέσεις του συνεταίρου του Μάρκου. Ελαφρύς χαρακτήρας, αντιδρά με αμήχανους αστεϊσμούς κάθε φορά που στριμώχνεται ή νιώθει ότι απειλείται.

Ιάκωβος Σκλαβοδήμος (Παύλος Ευαγγελόπουλος)

Ο Ιάκωβος είναι πατέρας του Οδυσσέα, κυρίαρχος της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Πειραιά και φόβος και τρόμος των εχθρών του. Έχει χάσει τη γυναίκα του σε πολύ νεαρή ηλικία και έχει μεγαλώσει μόνος του τον γιο του με τη βοήθεια της Φωτεινής, της πιστής του υπηρέτριας.

Σκληρός και βίαιος χαρακτήρας, κινείται με άνεση στα σαλόνια και στον χώρο του υποκόσμου και είναι έτοιμος να κάνει τα πάντα για να υπερασπίσει τα συμφέροντά του.

Τζένη Φράγκου – (Νίκη Λάμη)

Φίλη του Οδυσσέα, αλλά και του Ιάκωβου παίζοντας συχνά διπλό ρόλο, ανάλογα με τα συμφέροντά της. Παρά τον πληγωμένο της εγωισμό μετά το τέλος της σχέσης της με τον Οδυσσέα βλέπει με συμπάθεια τη Μαγδαληνή και προσπαθεί να της επισημάνει τον κίνδυνο που διατρέχει.