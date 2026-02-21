Τρομεροί γονείς – επόμενα επεισόδια: Ο Στέφανος περιμένει μια δημοσιογράφο να του πάρει συνέντευξη για τη σειρά που γράφει

Νέες ξεκαρδιστικές περιπέτειες περιμένουν τους ήρωες της οικογενειακής κωμικής σειράς του ALPHA, «Τρομεροί γονείς» στα επεισόδια που θα μεταδοθούν το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου και την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, στις 17:50.

Τρομεροί γονείς – Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Επεισόδιο 31ο: Ο Στέφανος προετοιμάζεται από το πρωί γιατί νωρίς το απόγευμα θα έρθει μια δημοσιογράφος να του πάρει συνέντευξη για τη σειρά που γράφει και να τον φωτογραφίσει με την οικογένειά του. Η Ναταλία τον κοροϊδεύει που έχει τόση αγωνία για κάτι που η ίδια θεωρεί ασήμαντο. Τα παιδιά ετοιμάζουν ζαβολιά αφού κανείς δεν ασχολείται μαζί τους. Η Ναταλία συναντάει την Λουκία η οποία ήρθε κρυφά στην Αθήνα μόλις έμαθε ότι θα φωτογραφηθεί κι αυτή με τον διάσημο γιο της. Ο Στέφανος αποφασίζει να κάνει μια ριζική αλλαγή στην εμφάνισή του. Όταν έρχεται όμως η δημοσιογράφος τίποτα δεν πηγαίνει όπως τα υπολόγιζαν. Και την συνέντευξη τελικά δεν την δίνει εκείνος αλλά η Ναταλία.

Guest: Μαριέλλα Σαββίδου

Τρομεροί γονείς – Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

Επεισόδιο 32ο: Η Ναταλία πρέπει να φύγει για να παρακολουθήσει ένα τουριστικό συνέδριο στους Δελφούς. Ο Στέφανος με τον Σάκη συνωμοτούν για να οργανώσουν στο σπίτι πάρτι με την παλιά τους την παρέα. Ο Σταύρος ετοιμάζει κι αυτός πάρτι στο γραφείο. Τα παιδιά αρνούνται να πέσουν στο κρεβάτι νωρίς αφού λείπει η Ναταλία. Ο Θωμάς δίνει αγώνα για να πάρει την κόκκινη ζώνη στο Νιντζούτσου και μετά θα κάνει πάρτι στο σπίτι. Ο Στέφανος ψάχνει στην αποθήκη να βρει παλιά βινύλια. Η Ναταλία όμως έχει καλέσει στην Αθήνα τον Μιχάλη, να κάνει κουμάντο όσο λείπει. Ο Μιχάλης είχε ειδοποιήσει και την Λουκία να είναι στο σπίτι για συμπαράσταση. Καταλήγουν όλοι μαζί να κάνουν ένα μεγάλο τρελό πάρτι. Μόνο που η Ναταλία δεν τα καταφέρνει να φτάσει στους Δελφούς. Ο δρόμος έχει κλείσει από το χιόνι και οι ουρές για Παρνασσό, είναι ατέλειωτες. Το μόνο που της μένει είναι να γυρίσει πίσω.

Συντελεστές

Σενάριο: Ρένα Ρίγγα, Δημήτρης Παπαγιαννόπουλος

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κικίδης

Παίζουν: Ευδοκία Ρουμελιώτη, Γιώργος Κριθάρας, Γιούλη Τσαγκαράκη, Κώστας Φιλίππογλου, Τάσος Δέδες, Μαρία Μοσχούρη, Άγγελος Νεράτζης, Κωνσταντίνος Πεσλής και οι μικροί Δημήτρης Μακρόπουλος και Ορέστης Μπάμπαλης.

Παραγωγή: Primavisione

Τραγούδι τίτλων: «Τρομεροί γονείς»

Στίχοι-ερμηνεία: Good Job Nicky

Production: Papatanice – Good Job Nicky

«Τρομεροί γονείς», κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 17:50