ΤζενeΡέισοN ΣΚ: Όσα πρέπει να ξέρουμε για τη νέα εκπομπή της ΕΡΤ1 με την Κέλλυ Βρανάκη

Πρεμιέρα το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου στις 16:00 κάνει η νέα ψυχαγωγική εκπομπή της ΕΡΤ1, «ΤζενeΡέισοN ΣΚ», με οικοδέσποινα την Κέλλυ Βρανάκη.

Η νεαρή δημοσιογράφος, μέσω της εκπομπής της στην ΕΡΤ1, υπόσχεται ένα δίωρο γεμάτο ρυθμό, χιούμορ και θετική ενέργεια, που έρχεται για να κάνει τα Σαββατοκύριακά των τηλεθεατών πιο ενδιαφέροντα. Με σύγχρονη ματιά, απρόβλεπτες στιγμές και πολλή ψυχαγωγία, η εκπομπή υπόσχεται να γίνει η αγαπημένη μας συνήθεια.

Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, καλεσμένη στο στούντιο είναι η Λουκία Παπαδάκη, η αγαπημένη πρωταγωνίστρια της σειράς της ΕΡΤ «Ηλέκτρα», και το «ΤζενeΡέισον ΣΚ» της επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις.

Η διεθνής καλαθοσφαιρίστρια Ελεάννα Χριστινάκη αναλαμβάνει ρόλο προπονήτριας και μαθαίνει στην Κέλλυ Βρανάκη τα βασικά του μπάσκετ. Θα καταφέρει η παρουσιάστρια να σκοράρει;

Η εκπομπή συνδέεται ζωντανά με τη Ρίγα της Λετονίας, λίγο πριν από τον κρίσιμο αγώνα της Εθνικής Ελλάδος, με τους ανταποκριτές της ΕΡΤ να μεταφέρουν όλα τα τελευταία νέα, το κλίμα και τον παλμό του γηπέδου.

Λίγο αργότερα, το μουσικό συγκρότημα VOX εντυπωσιάζει, δημιουργώντας μουσική μόνο με τη φωνή, χωρίς κανένα μουσικό όργανο.

Και φυσικά, δεν λείπουν οι νέες στήλες, με φιλοζωικά θέματα, διεθνείς ειδήσεις, αλλά και μικρές εκπλήξεις που θα δώσουν στο «ΤζενeΡέισοN ΣΚ» τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα.

Σημειώνεται ότι την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου η εκπομπή δεν θα μεταδοθεί, λόγω της μετάδοσης του μικρού Τελικού του Ευρωμπάσκετ, ενώ η Κέλλυ Βρανάκη λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής της, τα είπε όλα στο newsit.gr.