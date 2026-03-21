Βάλια Χατζηθεοδώρου: Το «My Style Rocks» είναι ένα project που θα ήθελα να κάνω

Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Βάλια Χατζηθεοδώρου και μίλησε για τις δουλειές που έχει κάνει στην τηλεόραση, ενώ εξέφρασε και την επιθυμία της να παρουσιάσει «My Style Rocks».

Η νεαρή παρουσιάστρια ήταν καλεσμένη το βράδυ της Παρασκευής (21.03.2026) στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» και τα είπε όλα στον Φάνη Λαμπρόπουλο. Παράλληλα, η Βάλια Χατζηθεοδώρου αποκάλυψε ότι ο Πέτρος Πολυχρονίδης τη βοήθησε πολύ στα πρώτα της τηλεοπτικά βήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μου αρέσει πάρα πολύ το “My Style Rocks”, το λέω πάντα γιατί είναι project που μου αρέσει πολύ. Είναι ένα project που θα ήθελα να κάνω, όχι σαν κριτής. Ήμουν δυο χρόνια στον “Τροχό της τύχης”, άλλα δυο χρόνια στα backstage του “The Voice” και τώρα είμαι για τρίτο χρόνο με την Σίσσυ Χρηστίδου”.

“Ποιο δεν θα ξαναέκανες με τίποτα, Τροχό ή backastαge του The Voice;” ρώτησε τότε, αιφνιδιαστικά, ο οικοδεσπότης της εκπομπής για να αποκριθεί η καλεσμένη του ως εξής.

«Κοίταξε να δεις, τώρα, αυτό είναι πολύ δύσκολο γιατί ο “Τροχός της τύχης” ήταν η πρώτη μου δουλειά και είναι πολύ μέσα στην καρδιά μου, αλλά το “The Voice” είναι πολύ αγαπημένο μου project. Πέρασα φανταστικά», είπε στην ερώτηση του Φάνη Λαμπρόπουλου ποιο από τα δύο δεν θα έκανε ποτέ ξανά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τον Πέτρο Πολυχρονίδη τον αγαπώ, είναι ο μέντορας μου. Αυτός μου έχει μάθει πολλά πράγματα. Όταν πήγα στον “Τροχό της τύχης” δεν ήξερα που κοιτάω. Μου έμαθε πολλά πράγματα στο κομμάτι, γενικά, όλο του πως λειτουργεί η φάση με την τηλεόραση. Δεν είχα ιδέα», δήλωσε ακόμα η Βάλια Χατζηθεοδώρου.

Παράλληλα, είπε ότι βλέπει και την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και της Φαίης Σκορδά, αλλά και το «Real View».