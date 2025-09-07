Media

Βασιλική Ανδρίτσου: «Δεν θέλω να βάζω ταβάνι στα όνειρα της κόρης μου»

«Η κόρη μου είναι ένα θαύμα από μόνη της», είπε μεταξύ άλλων η Βασιλική Ανδρίτσου στη συνέντευξή της
Βασιλική Ανδρίτσου
Βασιλική Ανδρίτσου / NDP PHOTO

«Με τον σύζυγό μου κάναμε ένα ωραίο restart, το παιδί έφερε μια νέα πραγματικότητα, άλλαξαν όλα», είπε η Βασιλική Ανδρίτσου.

Η Βασιλική Ανδρίτσου, στο πλαίσιο της σημερινής της παρουσίας στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», μίλησε για την οικογένειά της, την κόρη της και τον σύζυγό της.

«Η κόρη μου είναι έξι ετών, έχει έρθει στο θέατρο, έχει παίξει κιόλας. Δεν ξέρω αν κάνω καλά, γιατί δεν θέλω να της βάλω ταβάνι στα όνειρα. Την παίρνω στο θέατρο, της αρέσει πολύ και κάποιες φορές την ανεβάζαμε στη σκηνή για ένα λεπτό, δεν έλεγε ατάκες όμως.

Δεν θέλω να την προγραμματίσω να γίνει ηθοποιός, αλλά αν θέλει, ας γίνει. Πρέπει να έχει ανοικτούς ορίζοντες και να διαλέξει μόνη της. Η κόρη μου είναι ένα θαύμα από μόνη της», είπε αρχικά η Βασιλική Ανδρίτσου.

Η Βασιλική Ανδρίτσου είπε στη συνέχεια για τον σύζυγό της: «Είμαστε 20 χρόνια μαζί. Από τότε που γεννήθηκε η κόρη μας, αλλάξαμε και μπήκαμε στην καλύτερη “πίστα”. Κάναμε ένα ωραίο restart, είμαστε πολύ αγαπημένοι, αλλά το παιδί έφερε μια νέα πραγματικότητα, άλλαξαν όλα, τα πάντα. Είναι πολύ συγκινητικό να βλέπω τον άντρα μου να αλλάζει και φαντάζομαι ότι κι αυτός το βλέπει σε μένα. Με συγκινεί το πώς είναι σαν πατέρας».

