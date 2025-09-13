Βίκυ Καγιά για το νέο GNTM: «Έχουν δικαίωμα να κάνουν την προσπάθειά τους, τους εύχομαι με αγάπη κάθε επιτυχία»

«Μπορεί να διαψευστούν αυτοί που το λένε πως το GNTM είμαι εγώ και να πάει πολύ καλά και χωρίς εµένα»», λέει η Βίκυ Καγιά.

Συνέντευξη στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών έδωσε η Βίκυ Καγιά σχολιάζοντας, μεταξύ άλλων, πως φέτος δεν θα τη δούμε σε κάποιο τηλεοπτικό πρότζεκτ. Το γνωστό μοντέλο δεν γινόταν να μην απαντήσει και για το GNTM.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«∆εν θα µε δείτε φέτος στην τηλεόραση. Είμαι μια χαρά. Έκανα τον κύκλο µου στα projects που έκανα. Τον έκλεισα αξιοπρεπώς και πάρα πολύ ωραία. Έχω µόνο ωραία πράγματα να θυμάμαι. Φυσικά υπήρχε πάρα πολλή ένταση και τοξικότητα και επιθετικότητα, η οποία τώρα πια δεν έχει καμία σημασία, γιατί πέρασε και ο καιρός και έχουν ξεχαστεί όλα αυτά. Έχουμε πάρει όλοι τον δρόμο µας και είμαστε εκεί όπου ο καθένας θέλει», είπε αρχικά η Βίκυ Καγιά.

«Οπότε, γιατί να κάνω κάτι που δεν θα µε κάνει χαρούμενη; Θα έκανα κάτι άλλο στην τηλεόραση εφόσον ήταν στα µέτρα µου και εφόσον µου αρέσει. ∆εν θα έβγαινα δηλαδή στο γυαλί απλώς για να είµαι στην τηλεόραση. ∆εν το κρίνω, προς Θεού, απλώς εμένα δεν είναι πρωταρχική µου δουλειά η τηλεόραση. Είναι κάτι το οποίο µου έτυχε, το αγάπησα και το αγαπώ. Αλλά να κουµπώσει κάτι και να µου πηγαίνει, όχι να το κάνω απλά. ∆εν είμαι δημοσιογράφος που πρέπει να είμαι στην τηλεόραση γιατί αυτή είναι η δουλειά µου».

Ενόψει του νέου κύκλου του GNTM, πολλοί σχολιάζουν ότι η Βίκυ Καγιά είναι το GNTM. Ωστόσο, η ίδια απαντά: «Εγώ δεν µπορώ να το πω αυτό. Έχουν κάθε δικαίωμα να κάνουν την προσπάθειά τους και τους εύχομαι κάθε επιτυχία µε όλη µου την αγάπη. Και πού ξέρεις; Μπορεί να διαψευστούν αυτοί που το λένε αυτό και να πάει πολύ καλά και χωρίς εµένα».

Η Βίκυ Καγιά είναι ένα πρόσωπο που κατά καιρούς έχει βγάλει µπροστά στο γυαλί νέα πρόσωπα, δίνοντάς τους την ευκαιρία. Πολλά από αυτά µίλησαν έπειτα εναντίον της.

«∆εν τους βλέπω απέναντι, αν επιλέγεις εσύ τους βλέπεις απέναντι. Εγώ τους βλέπω σαν να έχουν πάρει τον δρόµο τους, τη ζωή τους, να έχουν πάρει τις αποφάσεις τους, να έχουν τη δική τους ενέργεια και να προχωράνε τη ζωή τους όπως ξέρουν. Εγώ δεν βλέπω κανέναν απέναντί µου, γιατί αν το έκανα αυτό τόσα χρόνια στη ζωή µου, θα κυνηγούσα φαντάσµατα. Μένω πίσω από τις επιλογές µου, δεν µετανιώνω για τίποτα και προχωράµε όλοι µπροστά και ο καθένας παίρνει τον δικό του δρόµο», σχολίασε η Βίκυ Καγιά.