Βίκυ Χατζηβασιλείου: Η τηλεόραση δεν είναι η δική μου ζωή αλλά η δουλειά μου, κάποιοι το μπερδεύουν αυτό

Για την απουσία της από την τηλεόραση και για την πρόταση που είχε από την ΕΡΤ3 πριν από λίγους μήνες μίλησε, μεταξύ άλλων, η Βίκυ Χατζηβασιλείου. Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια παραχώρησε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εφημερίδα «Espresso» και τον δημοσιογράφο Γιάννη Αρμουτίδη.

Μιλώντας στην «Espresso» και τον δημοσιογράφο Γιάννη Αρμουτίδη, η Βίκυ Χατζηβασιλείου είπε για την τηλεόραση, την οποία έχει υπηρετήσει για χρόνια με επιτυχία, πως όταν εργαζόμαστε εκεί, είναι ένα κομμάτι της ζωής μας. Δεν είναι η ζωή μας. Είναι τελείως λάθος να περιμένουμε να μας δώσει τα πάντα, γιατί δεν θα στα δώσει ποτέ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

– Έχετε πια μια εμπειρία μέσα από την πορεία σας, η οποία μπορεί να σας καθιστά πλέον επιτελικό στέλεχος, επικεφαλής τηλεοπτικών προγραμμάτων και τηλεοπτικών σταθμών. Σας έχει γίνει μια τέτοια κρούση;

– Μου έχει γίνει. Μου έγινε πρόταση πριν από ενάμιση χρόνο να αναλάβω τη διεύθυνση της ΕΡΤ3 και με πολλή σεμνότητα, σύνεση και ευγνωμοσύνη βεβαίως για την πρόταση αυτή απεφάνθην ότι δεν έχω τον χρόνο για να κάνω κάτι τέτοιο. Διότι για να διευθύνεις ένα κανάλι σημαίνει ότι πρέπει να είσαι ολοκληρωτικά αφοσιωμένος εκεί.

Όμως είμαι αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας. Μια θέση η οποία προηγήθηκε της πρότασης, μετά τις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023. Οπότε έχω όλη την ευθύνη να υποστηρίξω αυτή την ιδιότητα και να λειτουργήσω σωστά μέσα από αυτή την συντεταγμένη.

– Άρα δεν θα αφήνατε τα πάντα για την τηλεόραση.

Δεν άφησα ποτέ τίποτα για την τηλεόραση. Η τηλεόραση δεν είναι η δική μου ζωή. Είναι η δουλειά μου. Και το μπερδεύουν κάποιοι άνθρωποι αυτό. Η τηλεόραση όταν εργαζόμαστε εκεί, είναι ένα κομμάτι της ζωής μας. Δεν είναι η ζωή μας. Είναι τελείως λάθος να περιμένουμε να μας δώσει τα πάντα, γιατί δεν θα στα δώσει ποτέ. Πρέπει να έχουμε εσωτερική επάρκεια. Να διαθέτουμε χρόνο. Για την οικογένεια μας, τους φίλους μας, τον εαυτό μας, τους ανθρώπους που αγαπάμε, τα ενδιαφέροντα μας.