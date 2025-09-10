«Χαμογέλα και Πάλι»: Επιστρέφει η Σίσσυ Χρηστίδου με την παρέα της στο MEGA για 5η σεζόν

Τους τηλεθεατές θα καλωσορίσει για μία ακόμα χρονιά η Σίσσυ Χρηστίδου δίνοντας ραντεβού κάθε σαββατοκύριακο στη συχνότητα του MEGA και λέγοντας με τους συνεργάτες της «Χαμογέλα και Πάλι».

«Τέσσερα χρόνια συνεχούς παρουσίας. Μια δυνατή σχέση με το κοινό, που αποτελεί το θεμέλιο της επιτυχίας. Η Σίσσυ Χρηστίδου έχει κερδίσει διαχρονικά την εμπιστοσύνη των τηλεθεατών και έχει ταυτίσει το όνομά της με την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου», αναφέρεται στην ανακοίνωση του MEGA για την εκπομπή.

«Από το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 09:20, το “Χαμογέλα και Πάλι!” επιστρέφει στο MEGA για 5η σεζόν, πιο δυναμικό από ποτέ. Η εκπομπή έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο αγαπημένες επιλογές των τηλεθεατών, προσφέροντας έναν αρμονικό συνδυασμό ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και ανθρώπινης προσέγγισης.

Η Σίσσυ Χρηστίδου, με την επαγγελματική συνέπεια, την ευθύτητα και την ειλικρίνεια που τη διακρίνουν θα καλωσορίζει και φέτος τους τηλεθεατές, με στόχο να προσφέρει αλήθεια και ουσιαστική επαφή με το κοινό. Δίπλα στη Σίσσυ, μια ομάδα με αληθινό δέσιμο και ξεχωριστή ενέργεια: ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Νίκος Συρίγος, η Βάλια Χατζηθεοδώρου, ο Κωνσταντίνος Βασάλος, η Νόρα Καούρη. Ο καθένας, με τη δική του προσωπικότητα και ματιά κάνει κάθε κουβέντα ζωντανή και ενδιαφέρουσα. Η πιο δυνατή, χαρούμενη και ενημερωμένη τηλεοπτική παρέα του Σαββατοκύριακου έρχεται για μία ακόμη χρονιά στο MEGA», αναφέρεται ακόμα στην ανακοίνωση.

Έτσι λοιπόν, από το επόμενο Σάββατο, στις 20 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή, αλλά νωρίτερα αυτή τη σεζόν και συγκεκριμένα από τις 09:20,η Σίσσυ Χρηστίδου με τους συνεργάτες της θα καλούν τους τηλεθεατές στο MEGA με σκοπό έως τις 13:00 να ενημερώνονται για θέματα της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας.